Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жму кнопку и говорю «Хочу в Москву»
13.12.2019

Жму кнопку и говорю «Хочу в Москву»


    • Комплексного подхода к транспортной доступности и освоению отдаленных территорий Севера нет до сих пор. Об этом заявил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотоов, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

    «Сколько самолетов, вертолетов или судов того или иного типа нужно для труднодоступных населенных пунктов Севера? Как они должны работать, ведь они сегодня должны работать максимально эффективно? До сих пор ответа на этот вопрос нет. Такого комплексного подхода к изучению этого вопроса до сих пор нет. Ответов никто до сих пор не знает», – сказал А.Федотов.

    Он отметил, что есть программа «Комплексное освоение территории». «В рамках этой программы мы пытаемся ответить на вопрос: сколько и чего нужно и каким образом доставить грузы? А ведь в идеале это должно быть так: я нахожусь в тундре на охоте, мне срочно надо попасть в Москву, я должен взять свой смартфон, нажать, сказать: «Хочу в Москву», и через пять минут мне должны предложить оптимальный вариант, как и когда я туда доеду, каким транспортом, кто меня заберет. Тогда люди на далеком Севере не будут говорить: «Я поеду на материк». До сих пор это слово есть на Севере и будет, пока мы таким образом оторваны», – сказал А.Федотов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2019
    Пять кранов для ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» в 2020 году получит пять новых портовых кранов – четыре портальных крана «Витязь» и […]
    LiebherrВладивостокский морской торговый портКраныМодернизация
    0
    19.11.2019
    Топ-7 самых нелепых ошибок инженеров
    Семь фото + одно видео
    TransportинженерЛондонМосты
    0
    04.07.2019
    Новый контейнерный поезд из Китая в Московскую область
    АО «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge LTD (FELB) организовало новый железнодорожный контейнерный сервис […]
    КитайКонтейнерный поездМоскваРЖД Логистика
    0
    24.04.2019
    Без лишних передвижений
    Как избежать излишнего завоза контейнерных грузов на железнодорожный терминал и для чего нужны грузовые шаттлы, рассказал SeaNews начальник […]
    ВорсиноКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    22.04.2019
    Как сделать жд маршрут конкурентным
    Для транзитных грузов
    Документооборотконтейнерный транзитМоскваПогранпереходы
    1
    11.11.2019
    СПГ из Якутии в Монголию по железной дороге
    Объем первой поставки ООО «СПГ» сжиженного природного газа из Якутии в Монголию составил порядка 35 тонн. Груз отгружен […]
    Железная дорогаМонголия СПГЭкспорт
    0
    29.10.2019
    Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться в семь раз
    потенциалПравительствоПрограммаРоссия
    0
    21.05.2019
    Офис FESCO переедет?
    Из Москвы во Владивосток
    FESCO ВладивостокВладивостокский морской торговый портМосква
    0
    31.10.2019
    60 млн евро на сеть парковок для большегрузов
    Еврокомиссия выделяет 60 млн евро на безопасность и развитие сети парковок для большегрузов и зон отдыха для водителей, […]
    большегрузыЕврокомиссияЕвросоюзИнвестиции
    0
    18.07.2019
    «Новатэк» построит ледоколы на СПГ за свои средства
    Ведётся работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк», об этом […]
    ЛедоколыНОВАТЭКПрограммаРосатом
    0
    31.01.2019
    Новые вагоны для ПГК
    По инвестиционной программе
    ВагоныИнвестицииПервая грузовая компанияПрограмма
    0
    12.12.2019
    Китайцы не против возить грузы через Якутск
    Если будет построен Ленский мост и модернизированы порты Якутск и Тикси, то возможен еще один транспортный коридор из […]
    КитайМагаданМеждународный транспортный коридорМосты
    1




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.12.2019 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2019 увеличился на 4,1%
    11.12.2019 ПЛП ввел кросс-док
    11.12.2019 С видеоэндоскопом к фитинговой платформе
    11.12.2019 Отмена рейсов
    11.12.2019 Лидеры Финляндии
    10.12.2019 РЖД подписались с портом Осло
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ