Жму кнопку и говорю «Хочу в Москву»

Комплексного подхода к транспортной доступности и освоению отдаленных территорий Севера нет до сих пор. Об этом заявил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотоов, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Сколько самолетов, вертолетов или судов того или иного типа нужно для труднодоступных населенных пунктов Севера? Как они должны работать, ведь они сегодня должны работать максимально эффективно? До сих пор ответа на этот вопрос нет. Такого комплексного подхода к изучению этого вопроса до сих пор нет. Ответов никто до сих пор не знает», – сказал А.Федотов.

Он отметил, что есть программа «Комплексное освоение территории». «В рамках этой программы мы пытаемся ответить на вопрос: сколько и чего нужно и каким образом доставить грузы? А ведь в идеале это должно быть так: я нахожусь в тундре на охоте, мне срочно надо попасть в Москву, я должен взять свой смартфон, нажать, сказать: «Хочу в Москву», и через пять минут мне должны предложить оптимальный вариант, как и когда я туда доеду, каким транспортом, кто меня заберет. Тогда люди на далеком Севере не будут говорить: «Я поеду на материк». До сих пор это слово есть на Севере и будет, пока мы таким образом оторваны», – сказал А.Федотов.