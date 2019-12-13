Контейнерооборот российских портов в ноябре 2019 увеличился на 4,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в ноябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,1%.

При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,8%, каботажных и экспортных – на 1,2% и 5,9% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 52,6%.

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Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 205,9 тыс. TEU (+0,5%).

На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В ноябре 2019 года они перевалили 153,6 тыс. TEU (+2,1%).

Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 23,8% до 64 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Арктического бассейна в октябре этого года составил 17,4 тыс. TEU (+7%).

Порты Каспийского бассейна обработали 180 TEU, на 10,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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