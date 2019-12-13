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контейнерооборот российских портов ноябрь 2019
13.12.2019

Контейнерооборот российских портов в ноябре 2019 увеличился на 4,1%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в ноябре 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4,1%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 7,8%, каботажных и экспортных – на 1,2% и 5,9% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 52,6%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 205,9 тыс. TEU (+0,5%).

    На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В ноябре 2019 года они перевалили 153,6 тыс. TEU (+2,1%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 23,8% до 64 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в октябре этого года составил 17,4 тыс. TEU (+7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 180 TEU, на 10,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    контейнерооборот портов РФ ноябрь 2019-01

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