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Контейнерооборот лидеров
13.12.2019

Контейнерооборот лидеров


    • Контейнерооборот Шанхая за январь-ноябрь этого года составил 40,1  млн TEU.

    Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,2%.                                                                                                                          

    Сингапур за 11 месяцев 2019 года обработал 33,99 млн TEU – плюс 1,6% к показателю 2018 года.

    В ноябре этого года Шанхай обработал 3,55 млн TEU – на 2,2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,6% больше, чем в ноябре 2018 года.

    Через причалы Сингапура в ноябре прошло 3,27 млн TEU (+1,2% к октябрю 2019 и +8,6% к ноябрю 2018 года).


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