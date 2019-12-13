Контейнерооборот лидеров

Контейнерооборот Шанхая за январь-ноябрь этого года составил 40,1 млн TEU.

Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,2%.

Сингапур за 11 месяцев 2019 года обработал 33,99 млн TEU – плюс 1,6% к показателю 2018 года.

В ноябре этого года Шанхай обработал 3,55 млн TEU – на 2,2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,6% больше, чем в ноябре 2018 года.

Через причалы Сингапура в ноябре прошло 3,27 млн TEU (+1,2% к октябрю 2019 и +8,6% к ноябрю 2018 года).