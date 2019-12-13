Экспорт из регионов

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за 9 месяцев 2019 года экспорт из России снизился на 6,1% (или на 20 млрд долларов) в денежном выражении и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении экспорт, напротив, увеличился на 32,7 млн тонн или на 4,7% до 721,6 млн тонн.

При этом в денежном выражении более 50% экспорта составляют минеральные продукты. Доля недрагоценных металлов и изделий из них – 9,6%. На продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности приходится 4,7%.

В физическом выражении почти 75% поставок приходится на минеральные продукты, 9,6% – на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности и 5,1% – на недрагоценные металлы и изделия из них.

В денежном выражении

Почти половина экспорта в денежном выражении была оформлена в Центральном федеральном округе. За январь-сентябрь 2019 года отправки, задекларированные в ЦФО, составили 148,3 млрд долларов, на 9,8% или на 16,2 млрд долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 2,2% или на 0,8 млрд долларов до 36,6 млрд долларов увеличился экспорт из Северо-Западного федерального округа.

Поставки из Сибирского федерального округа выросли на 5,8% или на 1,6 млрд долларов и составили 29,4 млрд долларов.

Экспорт из Уральского федерального округа сократился до 28,2 млрд долларов, что на 5,1% или на 1,5 млрд долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из Приволжского федерального округа было вывезено товаров на сумму 27,6 млрд долларов (-11% или -3,4 млрд долларов).

В физическом выражении

Более 30% экспорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. За январь-сентябрь этого года отгрузки из ЦФО снизились на 4,1% или на 9,8 млн тонн и составили 230,6 млн тонн.

Из Сибирского федерального округа было отправлено 197,1 млн тонн грузов, на 26,8% или на 41,6 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки из Приволжского федерального округа снизились на 6,9% или на 4,3 млн тонн и составили 58,1 млн тонн.

Из Уральского федерального округа было экспортировано 57,6 млн тонн (+16,4% или +8,1 млн тонн).

За 9 месяцев 2019 года экспорт из Дальневосточного федерального округа увеличился на 13,6% или на 6,8 млн тонн до 56,9 млн тонн.

Стоит отметить, что практически по всех регионах бОльшая часть экспорта приходится на минеральные продукты. Исключение – в Южном федеральном округе основную долю составляют продукты растительного происхождения, в Северо-Кавказском федеральном округе – продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.