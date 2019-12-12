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Северу нужен флот
12.12.2019

Северу нужен флот


    • «Ленское речное пароходство» готово выйти на каботажные перевозки, от Карского моря до Чукотки, заявил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

    «Северный морской путь планируется высокоширотными маршрутами, – сказал он. – Это далеко от наших берегов. Все регионы арктической зоны базируются на внутренние водные пути. У нас пять таких рек, поэтому всю арктическую стратегию Якутии мы строим на этой бассейновой структуре. В том числе мы учитываем, что северный завоз будет обеспечен именно водным путем».

    По мнению А.Федотова, есть несколько проблем, которые могут помешать развитию как самой Якутии, так и Арктики в целом. В первую очередь это старение флота. «Предельный срок службы наших судов подходит к концу, – отметил он. – Конечно, начало строительство Жатайской судоверфи в этом году, которое мы планируем закончить в 2021 году, и в конце того же года заложить первое судно, дает надежду на то, что флот будет обновляться». В основном, это будут сухогрузы, наливные суда, речь сегодня уже идет и о пассажирских судах.

    «Суда река-море, а у нас «Ленское речное пароходство» сохранило 70 единиц флота, заперты нашим же решением в рамка Регистра, – продолжил А.Федотов. – При сегодняшней ледовой обстановке мы видим, что открытой воды достаточно много, и суда река-море могли заниматься каботажными перевозками начиная от Карского моря и до Чукотки. «Ленское речное пароходство» готово включиться в такую работу. Но здесь необходимо решение «Росморечфлота», чтобы внести изменения в Регистр».

    «Если говорить о Жатайской судоверфи, то у нас есть небольшая тревога, – поделился А.Федотов. – Сможем ли загрузить эту судоверфь? Вроде флот всем нужен, но купить многие не могут. И те условия лизинга, которые на сегодня есть, для Севера не дают возможности судовладельцам заказывать флот на верфях. Поэтому уже на протяжении года мы ведем разговор о том, чтобы условия лизинга для строительства судов для Крайнего Севера были изменены, были более льготными. Тогда флот появится. Это важно для всего Севера».

    В заключение А.Федотов отметил, что «Порты Якутии нуждаются в дополнительных работах – дноуглубительных, по причальному хозяйству». «Если в Тикси просматривается некоторая перспектива – реконструкция, то у Зеленого Мыса и Нижнеянска такой перспективы реально нет. Нужно обеспечить развитие этих портов», – сказал он, добавив, что порт Тикси в настоящее время рассматривается и как порт обеспечения мореходности Севморпути. «А это прямое условие того, чтобы СПМ был конкурентоспособным», – резюмировал А.Федотов.


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