Концессия не пошла

Механизм государственно-частного партнерства широкого применения в России не получил. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Д.Шатохин отметил, что государственно-частное партнерство очень сложно дается по дорожным проектам. «Это связано с высокими ставками вхождения в концессию, – пояснил он. – Например, государственно частное партнерство в Республике Коми по проекту строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар дается очень сложно».

«Вы знаете, что сейчас можно строить частные дороги на севере, даже в условиях безальтернативности, – продолжил он. – Это тоже вариант. Но это удорожание, это такой вариант, когда возмещение не предусмотрено, как было бы при концессии. Я не очень вижу перспектив по концессии, оно достаточно дорого получается: все ориентируются на банковскую традиционную систему или какое-то бюджетное финансирование».

Д,Шатохин подчеркнул, что «концессия и государственно-частное партнерство не получаются не только в дорожной отрасли, а в целом по стране и в других сегментах экономики».