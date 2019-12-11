ПЛП ввел кросс-док

На терминале «Петролеспорт» введен в строй новый температурный перетарочный комплекс, сообщидли SeaNews в Global Ports. Кросс-док ориентирован на перетарку различных видов грузов, в том числе, деликатных грузов, чувствительных к температурным режимам – бананов, овощей и фруктов.

Производительность кросс-дока составляет 150 контейнеров в сутки, он оснащен системой микроклимата с возможностью поддержания постоянной заданной температуры, что обеспечивает возможность круглогодичной обработки режимных грузов с повышенными требованиями к условиям перевалки.

Оборудование включает 16 грузовых ворот-докшелтеров, систему видеонаблюдения для постоянного контроля за перегрузочным процессом. Для повышения эффективности использования автомобилей-рефрижераторов на ПЛП была проведена реконструкция подъездных путей и построена вместительная парковка в непосредственной близости от кросс-дока.

Работа нового комплекса обеспечена системой электронного документооборота, технологические решения позволяют совместить досмотровые и перетарочные операции.

Обработка продовольственных грузов, в том числе бананов, овощей и фруктов, является традиционной для «Петролеспорта», отмечают в Global Ports. На территории ПЛП работает один из крупнейших в Европе рефрижераторных терминалов (3510 рефрижераторных розеток), с 2009 года терминал предоставляет услуги по перетарке бананов с использованием перегрузочных столов открытого типа.