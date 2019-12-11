Лидеры Финляндии

По итогам 11 месяцев этого года оборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии достиг порядка 1,4 млн TEU – на 2,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Контейнерооборот порта ХаминаКотка за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 4,1%, составив 627,6 тыс. TEU.

Через причалы Хельсинки с января по ноябрь этого года прошло 489,7 тыс. TEU – на 3,5% больше, чем годом ранее.

Только Раума за отчетный период снизила обработку контейнеров – на 1,9% до 241,1 тыс. TEU.

В ноябре текущего года три порта в совокупности обработали 112,1 тыс. TEU — на 9,9% меньше, чем в октябре этого года и на 7,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц составил 49,7 тыс. TEU (-13,1% к октябрю 2019 и -7,7% к ноябрю 2018).

Через причалы Хельсинки в ноябре прошло 42,5 тыс. TEU (+1,3% к октябрю 2019 и -4,6% к ноябрю 2018 года).

Раума обработала 19,9 тыс. TEU (-21,4% к октябрю 2019 и -13,2% к ноябрю 2018).