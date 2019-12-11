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Лидеры Финляндии
11.12.2019

Лидеры Финляндии


    • По итогам 11 месяцев этого года оборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии достиг порядка 1,4 млн TEU – на 2,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Контейнерооборот порта ХаминаКотка за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 4,1%, составив 627,6 тыс. TEU. 

    Через причалы Хельсинки с января по ноябрь этого года прошло 489,7 тыс. TEU – на 3,5% больше, чем годом ранее.

    Только Раума за отчетный период снизила обработку контейнеров – на 1,9% до 241,1 тыс. TEU.

    В ноябре текущего года три порта в совокупности обработали 112,1 тыс. TEU — на 9,9% меньше, чем в октябре этого года и на 7,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. 

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц составил 49,7 тыс. TEU (-13,1% к октябрю 2019 и -7,7% к ноябрю 2018). 

    Через причалы Хельсинки в ноябре прошло 42,5 тыс. TEU (+1,3% к октябрю 2019 и -4,6% к ноябрю 2018 года).

    Раума обработала 19,9 тыс. TEU (-21,4% к октябрю 2019 и -13,2% к ноябрю 2018).


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