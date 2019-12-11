Автоэкспорт и автоимпорт

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 10 месяцев текущего года составил 94,3 тыс. единиц – это на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также увеличился на 2,7% по сравнению с показателем января-октября 2018 года и составил 11,3 тыс. единиц.

В стоимостном выражении за 10 месяцев этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 1,36 млрд долларов, что на 31,9% больше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей увеличились на 10,4%, до 289,5 млн долларов.

В октябре экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 12,1% (-3,8% к сентябрю 2019 года), составив 10,2 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в октябре составил 148,1 млн долларов (+23,5% к октябрю 2018 года и -8,6% к сентябрю 2019 года).

Экспорт грузовых автомобилей по итогам отчетного месяца этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и относительно предыдущего месяца снизился на 14,3%,составив 1,2 тыс. единиц. Доходы от экспорта грузовых автомобилей упали по сравнению с октябрем прошлого года на 12,8% и относительно сентября этого года – на 23,5%, до 30,6 млн долларов.

По итогам 10 месяцев этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, в январе-октябре, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 3,7% больше – до 250,6 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 13,5% больше, чем годом ранее, их количество составило 23,5 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 11,9% до 56,6 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,6 млрд долларов – это на 1,3% меньше показателя 10 месяцев 2018 года.

В октябре импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года упал на 9,6% (-2,2% к сентябрю 2019 года), составив 26,4 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт в октябре составил 674,7 млн долларов (-0,9% к октябрю 2018 года и -2,4% к сентябрю 2019 года).

Импорт грузовых автомобилей по итогам октября этого года составил 2,6 тыс. единиц – это на 3,7% меньше октября прошлого года, но на 8,3% выше уровня сентября текущего года. В стоимостном выражении импорт в октябре составил 146,4 млн долларов (-5,8% к октябрю 2018 года и +4,8% к сентябрю 2019 года).