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Специализированная выставка «Река» на Нижегородской ярмарке
10.12.2019

Специализированная выставка «Река» на Нижегородской ярмарке


    • С 19 по 22 мая 2020 года на Нижегородской ярмарке пройдет специализированная выставка «Река» в рамках одного из масштабных выставочно-конгрессных мероприятий экологической тематики – международного научно-промышленного форума «Великие реки» (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)/ICEF.

    Выставка «Река» проводится в соответствии с положениями Госпрограммы РФ «Развитие судостроения на 2013 -2030 годы».

    На выставке будут представлены: судостроительные, ремонтно-эксплуатационные заводы; грузоперевозки на внутренних водных путях, в смешанном «река-море» плавании; судоходные компании, транспортно-экспедиторское обслуживание судов; портовое оборудование: причальные склады, машины и механизмы для разгрузки и транспортирования грузов; гидротехнические сооружения и механизмы; автоматизированные системы управления речным транспортом; современные технологии повышения безопасности судовождения; катера, яхты, скоростные и маломерные суда; подготовка, переподготовка, обучение специалистов и другие разделы.

    В рамках деловой программы пройдут тематические заседания конгресса, мероприятия В2В, конференции и семинары. Главными темами обсуждения станут: точки роста российского судостроения и судоходства; меры государственной поддержки и регулирование судостроения и судоходства; локализация оборудования для речного судостроения, привлечение инвестиций судоремонт: техническое состояние отрасли и перспективы развития; подготовка квалифицированных кадров для предприятий судостроительного, судоходного и судоремонтного сектора; развитие круизных центров в Нижегородской области.

    Для справки:

    В 2019 году форум «Великие реки» и экспозиции в его рамках (выставки «Чистая вода. Технологии. Оборудование», «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение», проект «Чистый город») объединил на своей выставочной площадке более 80-и предприятий и организаций из 12-и субъектов РФ и 5-и стран мира. В конгрессе приняли участие свыше 150 российских и зарубежных организаций, которые представили на форуме более 600 докладов. За 4 дня работы Форума его посетителями стали более 10 000 человек. Для освещения работы форума были аккредитованы 80 журналистов – представителей российских и зарубежных СМИ. Участники выставок отметили, что, несмотря на влияние кризиса (сокращение числа экспонентов и посетителей), участие в выставке стало для них более успешным: посетители были нацелены на конечный результат, приходили с конкретными целями и интересами. Большая часть посетителей – профессионалы.

    Форум посетили заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов и руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. В рамках форума «Великие реки» прошло совещание по вопросу реализации федеральной программы «Оздоровление Волги»; был дан старт одной из важных экологических инициатив – всероссийской акции по очистке водоемов и их берегов от мусора «Вода России» и марафону «Чистая Волга», в котором приняли участие более 300 волонтеров из 20 регионов России, расположенных на берегах Волги.

    Приглашаем стать участником, информационным партнером выставки «Река»!

    Более подробная информация о выставке на сайте www.yarmarka.ru и по тел.: (831) 277-56-90


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