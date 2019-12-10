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Экспорт и импорт зерновых
10.12.2019

Экспорт и импорт зерновых


    • Россия за январь-октябрь 2019 года экспортировала более 26,4 млн тонн пшеницы и меслина – на 28,2% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился – на 23,2% (до 5,3 млрд долларов).

    Импортные поставки пшеницы в Россию сократились на 44,7% – до 140,6 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 19,4% до 28,7 тыс. тонн. В то же время поставки ячменя в январе-октябре этого года существенно увеличились – в 2,6 раза, составив 32,6 тыс. тонн.

    В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 19,4% и составил 33,6 млн долларов. Стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшилась на 26% до 94,7 млн долларов. В стоимостном выражении импорт ячменя составил 3 млн долларов – на 42,9% выше уровня 10 месяцев прошлого года.

    В октябре экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 15,2% (-9,7% к сентябрю 2019 года), составив 3,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 703,5 млн долларов (-21,3% к октябрю 2018 и -9,7% к сентябрю 2019 года).

    Импорт пшеницы в отчетном месяце упал к аналогичному уровню 2018 года на 63,2%, но вырос к показателю сентября 2019 года на 74,6%, составив 11,7 тыс. тонн.

    Кукурузы ввезли в 2,3 раза больше, чем в октябре прошлого года и на 40% больше сентября 2019 года, – 0,7 тыс. тонн.  Импорт ячменя в октябре этого года составил 27,7 тыс. тонн, в аналогичном месяце прошлого года и прошлом месяце поставки этой зерновой культуры не осуществлялись.

    В стоимостном выражении импорт пшеницы в октябре составил 3,1 млн долларов, что на 51,6% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ увеличилась на 72,2%. Импорт кукурузы в денежном выражении составил 600 тыс. долларов – в 2 раза больше уровня октября прошлого года (+50% к сентябрю 2019 года).


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