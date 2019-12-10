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импорт
10.12.2019

Импорт в регионы


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-сентябрь 2019 года импорт в Россию составил 173,8 млрд долларов, на 2 млрд долларов или на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В физическом выражении импорт сократился на 7,4 млн тонн или на 7,3% и составил 94 млн тонн.

    При этом почти 30% импорта в денежном выражении приходится на машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, аппаратуру для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 13,4% – на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности, 11,1% – на средства наземного транспорта, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.

    В физическом выражении почти половина поставок приходится на минеральные продукты, 9% – на продукты растительного происхождения и 8,4% – на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности.

    В денежном выражении

    По объему поставок в Россию в денежном выражении бОльшая часть приходится на Центральный федеральный округ. За 9 месяцев 2019 года импорт в ЦФО сократился на 0,7% или на 0,8 млрд долларов и составил 109,3 млрд долларов.

    В Северо-Западный федеральный округ было ввезено товаров на сумму 27,9 млрд долларов, что на 0,7% или на 0,2 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 9,8% или на 1,1 млрд долларов снизились поставки в Приволжский федеральный округ. За январь-сентябрь 2019 года они составили 10,1 млрд долларов.

    Импорт в Уральский федеральный округ увеличился на 4,1% или на 0,3 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.

    В Сибирский федеральный округ было ввезено товаров на сумму 6,4 млрд долларов (-3% или -0,2 млрд долларов).

     

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    Более 30% импорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. За январь-сентябрь 2019 года поставки товаров ЦФО снизились на 18,8% или на 7,5 млн тонн и составили 32,3 млн тонн.

    В Уральский федеральный округ было ввезено 21,5 млн тонн грузов, на 12% или на 2,3 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Импорт в Северо-Западный федеральный округ увеличился на 42,9% или на 6 млн тонн до 20 млн тонн.

    Поставки в Южный федеральный округ сократились на 11,9% или на 1 млн тонн и составили 7,4 млн тонн.

    Импорт в Сибирский федеральный округ снизился да 6,6 млн тонн (-7% или -0,5 млн тонн).

     

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