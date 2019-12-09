Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2019

На 49 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение ставок произошло только на восточные порты США и на Австралию и Новую Зеландию.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 4,4%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,6%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 7,4%, на порты восточного побережья, напротив, опустились на 1,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 11,4%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе упали на 6,9%.

Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 48 неделей на 4,8%.

На внутриазиатском трейде отмечено снижение спотовых ставок на западные порты Японии – на 1,3%, на восточные – на 1,2%. Ставки на Южную Корею выросли на 0,8%, в то время как ставки на Сингапур остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.