Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Разработан концепт 23-тысячника на аммиаке
05.12.2019

Разработан концепт 23-тысячника на аммиаке


    • Китайская верфь Dalian Shipbuilding Industry и MAN Energy Solutions получили одобрение в принципе классификационного общества Lloyd’s Register на концепт контейнеровоза вместимостью 23 тыс. TEU, работающего на аммиаке. Это первый китайский проект судна по изучению и испытанию низкоуглеродных альтернативных видов топлив.

    «На протяжении многих лет MAN Energy Solutions оснащает суда двигателями, которые способны работать на чистых видах топлива – СПГ, этаноле, метаноле, – отметил старший вице-президент MAN Energy Solutions Бьярне Фолдагер. – В этом отношении развитие судов, работающих на аммиаке, имеет смысл, поскольку аммиак можно получать из возобновляемых источников энергии – ветра, солнца и воды».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.12.2019
    Total обеспечит CMA CGM сжиженным природным газом
    CMA CGM и Total подписали соглашение о поставке 270 тыс. тонн сжиженного природного газа сроком на 10 лет. […]
    CMA CGMTotalКонтейнеровозыМарсель
    0
    12.08.2019
    Самый большой контейнеровоз мира в Суэцком канале
    Крупнейшее в мире контейнерное судно «MSC Gulsun» вместимостью 23 756 TEU впервые прошло через Суэцкий канал. По информации Администрации Суэцкого канала, это произошло […]
    MSCМегаконтейнеровозСуэцкий канал
    0
    23.09.2019
    Первый «Агроэкспресс» отправился в Китай
    «РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд с отечественной агропродукцией в рамках подписанного ранее соглашения с АО «Российский экспортный […]
    КитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаСельхозгрузы
    0
    04.12.2019
    CMA CGM предлагает создать коалицию
    По переходу на низкоуглеродную энергетику
    CMA CGMкоалицияМарсельНизкосернистое топливо
    0
    06.08.2019
    Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    Предлагается дать правительству право определять отдельные виды работ, выполнять которые можно будет только с использованием судов, построенных в России
    ЗаконодательствоЗаконопроектКодекс торгового мореплаванияПравительство
    0
    16.07.2019
    По новому маршруту через семь стран
    Недавно мы рассказывали об автомобильной перевозке по системе МДП, которую осуществила группа компаний «Д-Транс» . Это был новый […]
    АвтоперевозкиИнтервьюКитайМДП
    0
    31.10.2019
    Экспорт и импорт гражданских судов
    Правительство России надеется в 10 раз увеличить экспорт продукции судостроения. Такая цель поставлена в стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 […]
    2019ИмпортСудаСудостроение
    0
    15.10.2019
    Страны ЕАЭС будут сотрудничать в судостроении
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере судостроения и производства […]
    ЕАЭСЕЭККооперацияСотрудничество
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0
    07.03.2019
    Россия и Китай протестируют ГЛОНАСС
    И БЭЙДОУ по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам
    ГрузоперевозкиКитайРоссияСоглашение
    0
    04.12.2019
    Китайские верфи нацелились на 25-тысячники
    Китайская верфь Hudong-Zhonghua Shipbuilding (H&Z), дочерняя компания China State Shipbuilding Corporation (CSSC), получила одобрение в принципе классификационного общества […]
    EvergreenКитайКонтейнеровозыМегаконтейнеровоз
    0
    01.11.2019
    Китайская ракета-носитель в контейнерах
    27 октября ракета-носитель Long March-5 Y-3 была доставлена в порт Циньлян в провинции Хайнань в Южном Китае. Транспортировка […]
    ВидеоКитайСудно
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    04.12.2019 Все порты Финляндии
    04.12.2019 Железнодорожные контейнеры
    02.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2019
    29.11.2019 Контейнерооборот портов Мексики
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ