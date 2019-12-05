Разработан концепт 23-тысячника на аммиаке

Китайская верфь Dalian Shipbuilding Industry и MAN Energy Solutions получили одобрение в принципе классификационного общества Lloyd’s Register на концепт контейнеровоза вместимостью 23 тыс. TEU, работающего на аммиаке. Это первый китайский проект судна по изучению и испытанию низкоуглеродных альтернативных видов топлив.

«На протяжении многих лет MAN Energy Solutions оснащает суда двигателями, которые способны работать на чистых видах топлива – СПГ, этаноле, метаноле, – отметил старший вице-президент MAN Energy Solutions Бьярне Фолдагер. – В этом отношении развитие судов, работающих на аммиаке, имеет смысл, поскольку аммиак можно получать из возобновляемых источников энергии – ветра, солнца и воды».