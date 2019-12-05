Мегаконструкции. Самый большой в мире экскаватор

Bagger 293 (TAKRAF RB293, TAKRAF SRs 8000) — гигантский роторный экскаватор, построенный в 1995 году промышленной компанией TAKRAF (Лейпциг). По своим размерам Bagger 293 примерно соответствует египетской пирамиде Хеопса по длине/основанию (226 м против 230 м), хотя проигрывает ей по высоте (96 м против 138,8 м). Но если поставить рядом Bagger 293 и пирамиду Хеопса, они будут соизмеримы.

Этому гиганту принадлежит мировой рекорд как самому большому наземному самоходному средству в мире, в таком качестве он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Роторный экскаватор — это экскаватор непрерывного действия на гусеничном или шагающе-рельсовом ходовом оборудовании, разрабатывающий грунт с помощью рабочих элементов (ковшей, скребков или резцов), укреплённых на роторном колесе.

У Bagger 293 простой принцип работы. Он снимает слой породы ковшами на роторном колесе — и порода передаётся по транспортной ленте к месту загрузки. Процесс организован примерно таким образом, как на иллюстрации.

Bagger 293 — полноценная самоходная спецтехника. Он передвигается на гусеницах со скоростью около 0,6 км/ч. Нельзя сказать, что это очень высокая скорость, но за несколько недель экскаватор может перейти из одного карьера в другой на расстояние 22 км.

Благодаря 12-опорным гусеницам шириной почти 4 м обеспечивается минимальное давление на грунт, поэтому при перемещении махины почва не повреждается.

Технические характеристики карьерных роторных экскаваторов TAKRAF SRs 8000:

производительность в день – 240 тыс. куб. м (или 96 олимпийских бассейнов);

высота – 96 м (сравнима с высотой 30-этажного небоскреба);

длина – 226 м;

максимальное расширение роторного колеса – 72,2 м;

расстояние до центра экскаватора – 138,75 м;

диаметр роторного колеса – 21,6 м;

объём каждого ковша – 6,6 куб. м;

количество ковшей на роторном колесе – 18 (каждый из которых одномоментно вычерпывает около 15 куб. м горной породы);

вес – 142 тыс. тонн (это примерно 350 груженых тягачей с прицепом).

Для работы этому экскаватору требуется почти 17 мегаватт подаваемой извне электроэнергии. Для сравнения: именно столько электроэнергии нужно небольшому населенному пункту. У этого мастодонта гигантский радиус поворота – минимум 100 м, а вот максимальный уклон, который он может преодолеть, не превышает 5 градусов. Ширина одной его гусеничной ноги достигает 46 метров.

На сегодняшний день стоимость этого гиганта составляет примерно $100 млн.

Каждый такой экскаватор за день добывает достаточно угля, чтобы загрузить примерно 2,4 тыс. жд вагонов. Экипаж экскаватора состоит из пяти человек.

Подобные роторные экскаваторы TAKRAF работают по всему миру. Компания начала производство этих гигантов почти сто лет назад. Что интересно, самый первый экземпляр роторного экскаватора TAKRAF был построен в 1926 году для работы в Намибии по заказу компании Consolidated Diamond Mines. С тех пор сотни этих машин разошлись по разным континентам.

Гиганты вроде Bagger 293 не просто очень эффективны. Они ещё и демонстрируют брутальную красоту промышленного дизайна и мощь современной техники.

(По материалам сайта Экскаватор.ру)