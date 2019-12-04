Китайские верфи нацелились на 25-тысячники

Китайская верфь Hudong-Zhonghua Shipbuilding (H&Z), дочерняя компания China State Shipbuilding Corporation (CSSC), получила одобрение в принципе классификационного общества DNV GL на проект контейнеровоза вместимостью 25 тыс. TEU.

«С этим одобрением в принципе 23-тысячники, которые намерен построить Evergreen на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, вряд ли будут самыми большими контейнеровозами в мире», – цитирует Seatrade Maritime News представителя H&Z.

Напомним, в конце ноября Evergreen заключил официальные контракты на строительство четырех контейнеровозов вместимостью 23 тыс. TEU на китайских верфях – CSSC Hudong-Zhonghua Shipbuilding и CSSC Jiangnan Shipyard. Как отмечает Seatrade Maritime News, эти 23-тысячники будут работать не на СПГ.