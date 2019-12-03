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Назначение в Geodis
03.12.2019

Назначение в Geodis


    • Альбертина Ханин назначена вице-президентом подразделения Group Legal & Insurance в Geodis. Она войдет в состав правления компании и будет подчиняться непосредственно CEO Geodis Мари-Кристин Ломбард.

    А.Ханин – дипломированный юрист, имеет степень магистра международного права. Она присоединилась к команде Geodis в 1998 году, начав работать в дочерней компании группы в качестве заместителя юридического отдела. В 2002 году перешла в корпоративный юридический департамент Geodis Group. С 2008 года отвечала за юридические вопросы в области дистрибуции и логистики во Франции, а в последнее время – в регионах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки.

    В новой должности А.Ханин будет курировать юридический и страховой департаменты и оказывать юридическую поддержку руководителям юридический отделов региональных и структурных подразделений Geodis.


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