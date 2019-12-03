Назначение в Geodis

Альбертина Ханин назначена вице-президентом подразделения Group Legal & Insurance в Geodis. Она войдет в состав правления компании и будет подчиняться непосредственно CEO Geodis Мари-Кристин Ломбард.

А.Ханин – дипломированный юрист, имеет степень магистра международного права. Она присоединилась к команде Geodis в 1998 году, начав работать в дочерней компании группы в качестве заместителя юридического отдела. В 2002 году перешла в корпоративный юридический департамент Geodis Group. С 2008 года отвечала за юридические вопросы в области дистрибуции и логистики во Франции, а в последнее время – в регионах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки.

В новой должности А.Ханин будет курировать юридический и страховой департаменты и оказывать юридическую поддержку руководителям юридический отделов региональных и структурных подразделений Geodis.