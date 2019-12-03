Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге

Регистрация на бизнес-сессию «Порты, верфи и транспорт России» начнется 10 декабря 2019 года в 09.00 в конференц-центре отеля «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1.

В план петербургской бизнес-сессии 2019 года включены следующие вопросы:

развитие морского и речного транспорта России,

совершенствование системы мультимодальных перевозок,

строительство и ремонт судов,

таможенное оформление грузов,

дноуглубление портов,

морской и речной туризм,

привлечение грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи.

Дополнительно в рамках сессии будут обсуждаться вопросы, решение которых требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации в рамках федерального плана мероприятий по трансформации делового климата России в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 20-р от 17.01.2019 г.

С программой конференции можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Programma_SIMBF_BS_2019