Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге

Регистрация на бизнес-сессию «Порты, верфи и транспорт России» начнется 10 декабря 2019 года в 09.00 в конференц-центре отеля «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1.
В план петербургской бизнес-сессии 2019 года включены следующие вопросы:
- развитие морского и речного транспорта России,
- совершенствование системы мультимодальных перевозок,
- строительство и ремонт судов,
- таможенное оформление грузов,
- дноуглубление портов,
- морской и речной туризм,
- привлечение грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи.
Дополнительно в рамках сессии будут обсуждаться вопросы, решение которых требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации в рамках федерального плана мероприятий по трансформации делового климата России в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 20-р от 17.01.2019 г.
С программой конференции можно ознакомиться в прикрепленном файле.