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Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге
03.12.2019

Международный морской бизнес-форум SIMBF пройдет в Петербурге


    • Регистрация на бизнес-сессию «Порты, верфи и транспорт России» начнется 10 декабря 2019 года в 09.00 в конференц-центре отеля «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1.

    В план петербургской бизнес-сессии 2019 года включены следующие вопросы:

    • развитие морского и речного транспорта России,
    • совершенствование системы мультимодальных перевозок,
    • строительство и ремонт судов,
    • таможенное оформление грузов,
    • дноуглубление портов,
    • морской и речной туризм,
    • привлечение грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи.

    Дополнительно в рамках сессии будут обсуждаться вопросы, решение которых требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации в рамках федерального плана мероприятий по трансформации делового климата России в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 20-р от 17.01.2019 г.

    С программой конференции можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    Programma_SIMBF_BS_2019


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