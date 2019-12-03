Импорт в Россию снижается

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-сентябрь 2019 года импорт в Россию составил 173,8 млрд долларов, на 2 млрд долларов или на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В физическом выражении импорт сократился на 7,4 млн тонн или на 7,3% и составил 94 млн тонн.

На долю Топ-5 стран приходится 47,4% поставок в денежном выражении и 68,7% в физическом.

В денежном выражении

По объему поставок в Россию в денежном выражении на первом месте находится Китай. По итогам 9 месяцев 2019 года импорт оттуда остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года (+1%) и составил 38,6 млрд долларов.

На 5,8% до 18 млрд долларов снизились поставки из Германии.

Из США в Россию было ввезено товаров на сумму 9,9 млрд долларов (+5,3%).

Импорт из Беларуси сократился на 8,8% и составил 8,3 млрд долларов.

Замыкает пятерку лидеров Италия. Поставки товаров в Россию из этой страны за 9 месяцев 2019 года остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года (-1,3%) и составили 7,5 млрд долларов.

В физическом выражении

Лидером по импорту в Россию в физическом выражении является Казахстан. За январь-сентябрь 2019 года поставки товаров из Казахстана снизились на 4,7% и составили 32,8 млн тонн.

На втором месте – Беларусь. Из Беларуси в Россию было ввезено 12,1 млн тонн грузов, на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт из Китая увеличился на 7,5% до 8,6 млн тонн.

Поставки с Украины сократились на 28,8% и составили 8,4 млн тонн.

Импорт из Германии остался на уровне аналогичного периода прошлого года – 2,7 млн тонн.