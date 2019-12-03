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Импорт в Россию снижается
03.12.2019

Импорт в Россию снижается


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-сентябрь 2019 года импорт в Россию составил 173,8 млрд долларов, на 2 млрд долларов или на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В физическом выражении импорт сократился на 7,4 млн тонн или на 7,3% и составил 94 млн тонн.

    На долю Топ-5 стран приходится 47,4% поставок в денежном выражении и 68,7% в физическом.

     

    В денежном выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    По объему поставок в Россию в денежном выражении на первом месте находится Китай. По итогам 9 месяцев 2019 года импорт оттуда остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года (+1%) и составил 38,6 млрд долларов.

    На 5,8% до 18 млрд долларов снизились поставки из Германии.

    Из США в Россию было ввезено товаров на сумму 9,9 млрд долларов (+5,3%).

    Импорт из Беларуси сократился на 8,8% и составил 8,3 млрд долларов.

    Замыкает пятерку лидеров Италия. Поставки товаров в Россию из этой страны за 9 месяцев 2019 года остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года (-1,3%) и составили 7,5 млрд долларов.

    В физическом выражении

    Лидером по импорту в Россию в физическом выражении является Казахстан. За январь-сентябрь 2019 года поставки товаров из Казахстана снизились на 4,7% и составили 32,8 млн тонн.

    На втором месте – Беларусь. Из Беларуси в Россию было ввезено 12,1 млн тонн грузов, на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Импорт из Китая увеличился на 7,5% до 8,6 млн тонн.

    Поставки с Украины сократились на 28,8% и составили 8,4 млн тонн.

    Импорт из Германии остался на уровне аналогичного периода прошлого года – 2,7 млн тонн.


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