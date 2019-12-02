Погрузка на сети РЖД за 11 месяцев этого года составила 1 млрд 171,5 млн тонн. Это на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Снижение объемов погрузки отмечено практически по всем грузам.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля упала на 0,4% до 341,4 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2,1% меньше, чем по итогам января-ноября прошлого года, и составила 211 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки строительных грузов, но не намного – на 0,1% до 115 млн тонн, черных металлов – на 5,5% до 67,3 млн тонн, лесных грузов – на 8,3% до 38,4 млн тонн, соды и химикатов – на 1% до 23,8 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 2,5% до 17,9 млн тонн. Погрузка зерна за январь-ноябрь 2019 года сократилась на 21,4% и составила 19,4 млн тонн. Объемы погрузки кокса снизились на 3,7% до 9,84 млн тонн, лома черных металлов – на 7,5% до 13,7 млн тонн,

Положительная динамика отмечена в погрузке железной и марганцевой руды (+3,6%, до 110,2 млн тонн), химических и минеральных удобрений (+3,1%, до 55,5 млн тонн) и цемента (4,5%, до 24,8 млн тонн).

Погрузка на сети РЖД за ноябрь 2019 года составила 105,5 млн тонн. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года погрузка снизилась на 3,6%.

Грузооборот за 11 месяцев 2019 года составил 2382,6 млрд тарифных т/км (+0,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3028,4 млрд т/км (+0,3%).

В ноябре грузооборот сети РЖД снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 213,2 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц уменьшился на 3,4% – до 271,6 млрд т/км.