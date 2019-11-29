Evergreen построит 4 мегаконтейнеровоза в Китае

Evergreen заключил официальные контракты на строительство четырех контейнеровозов вместимостью 23 тыс. TEU на китайских верфях – CSSC Hudong-Zhonghua Shipbuilding и CSSC Jiangnan Shipyard.

Это первый для China State Shipbuilding Corporation (CSSC) крупный заказ на строительство судов после объединения в двух судостроительных предприятий – China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry (CSIC).

Всего Evergreen заказал строительство 10 мегаконтейнеровозов, шесть из них будут построены на верфях южнокорейской Samsung Heavy Industries. Как отмечает Seatrade Maritime News, это будут самые большие суда во флоте Evergreen и одними из самых больших в мире.