Нефтяной рынок в ожидании заседания ОПЕК+

Чуть больше недели остается до очередного заседания министерского комитета ОПЕК+ в Вене, результатом которого, по мнению экспертов, может стать продление соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК+ после марта 2020 года. Ожидается, что действие сделки продлят еще на полгода.

Страны ОПЕК единодушны по вопросу целесообразности продления соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ после марта 2020 года, когда его действие истекает. И Россия согласна с данным мнением, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника.

Тем не менее, Минэнерго РФ пока эту информацию не комментирует. И, по мнению экспертов, на это есть причины – министерство хочет исключить конденсат из сделки ОПЕК+.

Отметим, что по итогам октября Россия не выполнила обязательства по сокращению добычи жидких углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+, хотя немного и снизила суточный уровень производства относительно сентябрьского уровня. По данным Минэнерго РФ, добыча нефти и конденсата в России в октябре составила 47,5 млн тонн (или 1,532 млн тонн в сутки), что на 1,7% меньше показателя октября 2018 года.

Согласно действующего соглашения ОПЕК+ России необходимо удерживать добычу нефти и конденсата на уровне на 228 тыс. баррелей в сутки или 2% ниже показателя производства в октябре 2018 года, когда в стране добывалось 1,558 млн тонн в сутки.

Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается, говорил ранее глава Минэнерго Александр Новак.

Результатов венской встречи ОПЕК+ осталось ждать совсем недолго.

Между тем, цены на нефть уже длительное время держатся примерно на одном уровне. Сегодня утром котировки нефти снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США на предыдущей неделе – фьючерсы на Brent с поставкой в январе снизились на 0,19% до $64,15 за баррель.

На этом фоне российский экспорт нефти, по данным ФТС, за три квартала этого года составил порядка 197,6 млн тонн, на 3,5% больше, чем было отправлено за рубеж за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 3,8% – до 90,4 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 9 месяцев этого года сократился на 8,9% до 104,9 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 15% (до 49,9 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 38,3 млн тонн, что на 9,9% ниже уровня января-сентября прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 14,8% до 21,5 млрд долларов.

Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 7,3% (до 3,4 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, увеличилась на 1,9% и составила порядка 1,9 млрд долларов.

В сентябре этого года Россия экспортировала 22,2 млн тонн нефти, что на 2,7% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 4,4% меньше уровня показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к сентябрю 2018 года на 16,1% и на 5,4% к августу 2019 (до 9,7 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за сентябрь этого года увеличился на 1,8% к сентябрю 2018 года и на 24,7% к августу 2019 года – до 13,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к сентябрю на 15,5%, но увеличился к августу – на 18% (до 5,9 млрд долларов).

Дизельного топлива в сентябре было экспортировано 4,6 млн тонн (+0,9% к сентябрю 2018 и +12,7% к августу 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к сентябрю прошлого года на 13,5% до 2,5 млрд долларов (+11,2% к августу 2019).

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 41,7% (+13,9% к августу 2019), составив 331,9 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина также увеличилась в сравнении с прошлогодним показателем – на 26,5% и составила 187,5 млн долларов (+11% к августу 2019).

Экспорт природного газа за 9 месяцев 2019 года составил 159,7 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 3,7%. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился – на 12,1% до 31,1 млрд долларов.

Вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-сентября 2019 года СПГ было экспортировано 46,6 млн кубометров (+59,6%) на сумму более 6,3 млрд долларов (+50,3%).

Экспорт природного газа за сентябрь 2019 года, по данным ФТС, составил 16,4 млрд кубометров, что меньше сентябрьского показателя прошлого года на 5,2% и на 0,6% ниже уровня августа 2019 года. В стоимостном выражении экспорт газа сократился на 33,8% к сентябрю 2018 года, но вырос на 0,3% к августу 2019 – до 2,7 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам сентября 2019 года было экспортировано 6,7 млн кубометров, что в 2,8 раза выше уровня сентября прошлого года (+19,6% к августу 2019 года) на сумму 741,2 млн долларов (+89,2% к сентябрю 2018 и +34,9% к августу 2019 года).