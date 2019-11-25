Новая должность в ПГК

В «Первой грузовой компании» введена должность директора по эксплуатации и содержанию вагонного парка, сообщили SeaNews в ПГК. На новую позицию назначен Владимир Зверев, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора АО «ВРК-2».

Он будет курировать вопросы, связанные с эксплуатацией подвижного состава, усилением ремонтной безопасности и развитием программы вагоноремонтных мощностей.

«Дальнейшая реализация стратегических планов ПГК требует также разработки новых подходов к эксплуатационной и ремонтной функциям, и я уверен, знания, опыт и перспективное видение Владимира помогут в сфере реализации программ по улучшению работы парка», – отметил генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.