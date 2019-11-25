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На терминал с оружием
25.11.2019

На терминал с оружием


    • На контейнерном терминале в Санкт-Петербурге задержали мужчину с оружием. По информации Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России», во время досмотра автомобиля, въезжающего на территорию контейнерного терминала в Санкт-Петербурге, сотрудник ведомственной охраны Минтранса обнаружил в салоне пневматический пистолет. Хозяин оружия документов на него предоставить не смог.

    Нарушителя задержали и передали оперативному сотруднику уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте для выяснения всех обстоятельств. О находке сообщили руководству объекта.

    Как уточнили SeaNews в пресс-службе информации Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России», инцидент произошел 12 ноября, на каком именно терминале был задержан нарушитель, в ведомстве не разглашают.


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