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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2019
25.11.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2019


    • На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на трейде Азия – Европа и на американском глубина падения сократилась.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 0,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,4%.

    Ставки на порты западного побережья США потеряли 9%, ставки на порты восточного побережья – 5,9%.

    В то же время ставки из Китая на Персидский залив на 47 неделе года выросли на 2,3%, на Австралию и Новую Зеландию, напротив, значительно снизились – на 12,3%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе сократились на 11,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии остались на прежнем уровне. При этом ставки на восточные порты Японии выросли на 2,1%. Ставки на Сингапур увеличились – плюс 1,2% к уровню 46 недели. Снизились ставки на Южную Корею – на 9,8%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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