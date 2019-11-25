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«Глобал Логистикс» приобрели терминал в Новороссийске
25.11.2019

«Глобал Логистикс» приобрели терминал в Новороссийске


    • «Глобал Логистикс» приобрели терминал в НовороссийскеООО «Глобал Логистикс» сообщило о завершении сделки по приобретению терминального комплекса в Новороссийске, который будет интегрирован в терминальную, внутрипортовую и экспедиторскую деятельность компании.  

    Общая грузовая специализация терминального комплекса – контейнеры, генеральные (штучные), навалочные и сыпучие грузы. Терминал предполагается использовать в качестве «сухого порта» для накопления судовых партий с дальнейшей перевалкой по прямому варианту «терминал – борт судна» через причалы ПАО «НМТП» и АО «Новорослесэкспорт».

    Площадь терминала составляет 5,5 га. Комплекс включает в себя контейнерную площадку емкостью единовременного хранения 3,5 тыс. TEU и пропускной способностью до 45 тыс. TEU в год (или 1,2 млн тонн в год), склады площадью 10 тыс. кв. м, оборудованные рампами для обработки автотранспорта, и собственные железнодорожные пути протяженностью 1,1 км, позволяющие осуществлять работу с контейнерными поездами и маршрутами.

    Терминал расположен в 5-7 км от причалов ПАО «НМТП», ООО «НУТЭП» и АО «Новорослесэкспорт» с удобным примыканием к подъездным путям железнодорожной станции и в непосредственной близости от федеральной трассы М-4 «Дон». 

    «Развитая железнодорожная инфраструктура, близость к порту, складской комплекс оптимизируют всю стоимость логистики и сокращают сроки доставки для импортных и экспортных грузопотоков», – отметил генеральный директор ООО «Глобал Логистикс» А.В. Зильберберг.

    Видео: Глобал Логистикс


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