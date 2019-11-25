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Где искать грузы перевозчикам негабарита и тяжеловесов
25.11.2019

Где искать грузы перевозчикам негабарита и тяжеловесов


    • О тенденциях и перспективах рынка логистики крупногабаритных и тяжеловесных грузов, о том, где искать грузы компаниям-перевозчикам в ближайшей перспективе, рассказала на конференции HEAVY RUSSIA в Москве управляющий партнер M.A.Research Людмила Симонова.

    «По итогам 2018 темпы роста сегмента перевозок немного ниже, чем в целом рынок транспортных услуг, – отметила она. – Рост стоимостного объема рынка крупногабаритных и тяжеловесных грузов – на 5,6%. Доля сегмента в объеме рынка транспортных услуг – на уровне 2% (это  менее 1 млрд долларов): туда входят перевозки «Волга-Днепр», и жд, и автоперевозки».

    И хотя темпы роста в 2018 году незначительно снизились, Л.Симонова назвала его успешным, отметив, что главным фактором роста этого сегмента рынка стали инвестиции в основной капитал.

    «Каковы наши оценки на 2019 год? – продолжила она. – К сожалению, мы считаем, что 2019 год – провальный. Связано это с очень низким темпом инвестиций в основной капитал: в первом полугодии 2019 года рост составил всего 0,6%, бюджетные инвестиции сократились на 11,4%. Это факт на сегодняшний день, мы знаем, что запоздали с началом реализации национальных проектов. Но оценки по проектам и рынку вообще в будущем достаточно оптимистичные».

    Л.Симонова привела несколько фактов по международным перевозкам крупногабаритных и тяжеловесных грузов. «Там очень интересная тенденция: несмотря на все санкции, достаточно сильно выросли поставки из Евросоюза. На самом деле, это хороший маневр для участников процесса инвестирования, для покупки оборудования – это покупка оборудования б/у, которое не входит в список санкционных товаров. Здесь рост очень большой».

    Итоги 2018 года:

    • резкое замедление динамики внешней торговли товарами инвестиционного назначения (84 ТН ВЭД): 0,5% по сравнению с 23,5% в 2017 году (в тоннах);
    • рост экспортного грузопотока на 12,9% на фоне девальвации рубля;
    • снижение импортного грузопотока на 1,2%, в том числе из Китая – на 4,2%;
    • рост поставок из ЕС на 4,9%, из Беларуси – на 46%;
    • Китай – крупнейший поставщик товаров инвестиционного назначения в РФ (35,9%);
    • доля ЕС увеличилась до 33, 1% (Германии – до 9,8%);
    • основные импортируемые товары – дорожно-строительная техника, подъемное и насосное оборудование.

    «Достаточно хорошо себя вел рынок импорта оборудования, чего не скажешь про 2019 год», — отметила Л.Симонова.

    Итоги 2019 года:

    • снижение темпов роста поставок на экспорт. Причем, несмотря на девальвацию рубля, просто идет насыщение рынка и ухудшение общемировой ситуации;
    • отрицательная динамика импорта, чего тоже не было достаточно давно;
    • сокращение международных перевозок товаров инвестиционного назначения на 1,3%.

    «По динамике внешней торговли РФ товарами инвестиционного назначения (84 ТН ВЭД) с 2012 года по 2019 год очень хорошо видны резкие колебания, зависящие от общей экономической ситуации в России и курса рубля, – отметила Л.Симонова. – Общий показатель снижения по импорту увел общий объем торговли по позиции 84 в минус».

    Также она обозначила перспективы роста рынка логистики крупногабаритных и тяжеловесных грузов, прогноз на 2020-2024 годы – по консервативному сценарию. «Если говорить о документах, по которым были сделаны прогнозы, то это «Прогноз стратегического развития России до 2024 года», второе – инвестиционные программы, – пояснила Л.Симонова. – Причем я советую не смотреть все проекты подряд, которые публикуются там с 2016 года, до 2031 – там какие-то безумные объемы. И если вы проследите динамику реализации этих проектов, большинство из них не дошли даже до стадии проектирования. Итак, номинальный рост рынка равен 6,9% (ниже среднего показателя по рынку транспортных услуг), реальный рост = 2,5%».

    Л.Симонова отметила, что рынок перевозок крупногабаритных и зависит от инвестиционного спроса, от денег, которые поступают на новые объекты. Она привела конкретные проекты:

    Где искать грузы перевозчикам негабарита и тяжеловесов

    • программа модернизации электростанций (учитывая, что в августе уже принято постановление правительства, выбраны основные компании, которые будут выполнять модернизацию технических мощностей электростанций) и проекты по нескольким отраслям, которые отражают динамику даже в начальной стадии реализации, – это нефтехимия, металлургия и развитие Дальнего Востока и Сибири. Мощность 41 ГВт, объем инвестиции – 1,9 трлн руб. Конкурс уже прошли 45 объектов.
    • строительство АЭС в Турции, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии. Прогноз по сухопутному потоку крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 2020-2024 годы – 164 тыс. тонн, по морскому пути – 312 тыс. тонн (данные «Росатома»). Здесь формируется достаточно мощный грузопоток.

    В заключение Л.Симонова перешла к рискам, с которыми может столкнуться рынок. Это:

    • ключевой риск прогноза – рецессия в мировой экономике (снижение темпов роста мирового ВВП ниже 2%). Влияние «треугольника» США, ЕС и Китай на мировую торговлю, на потоки инвестиций чрезвычайно сильно;
    • высокая степень неопределенности внутренней экономической ситуации, медленная реализация структурных мер экономической политики.

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