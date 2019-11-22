Новороссийск пережил штормовую ночь

Как сообщили SeaNews в Гидрометеобюро Новороссийск, вчера вечером на территории Новороссийска было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня по городу штормовое отменено, однако для порта сохраняется штормовое по ветру.

Отметим, что ночью скорость ураганного ветра достигала 33 м/с — ветер валил деревья, сносил крыши, обрывал линии электропередач.

В настоящее время скорость северо-восточного ветра 18-20 м/с с порывами до 30 м/с.

По прогнозам синоптиков ослабление силы ветра ожидается только с 26 ноября. Штормовое предупреждение для порта до вторника сохранится.

Как рассказали SeaNews в «Новороссийском морском торговом порту», с учетом погодных условий и соблюдения всех требований по безопасности погрузо-разгрузочные работы на причалах НМПТ не осуществляются.