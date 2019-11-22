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грузооборот российских портов в октябре 2019
22.11.2019

Грузооборот российских портов в октябре вырос на 6,9%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в октябре 2019 года увеличился на 6,9% относительно аналогичного показателя прошлого года.

    При этом объем перевалки импортных грузов вырос на 3,9%, транзитных – на 5,9%, экспортных – на 9,2%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 6,8%.

    В октябре 2019 года через российские порты прошло 41 млн тонн наливных грузов, на 8,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 19,3 млн тонн (+17%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,9 млн тонн – на 4,3% больше, чем годом ранее. Оборот лесных грузов составил 447,6 тыс. тонн (+6,9%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка насыпных грузов сократилась на 16% до 4,7 млн тонн, генеральных грузов – на 10,7% до 4,5 млн тонн.

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна, которые перевалили 23,4 млн тонн (+3,1%).

    На втором месте – порты Балтийского бассейна. В октябре 2019 года они обработали 22,8 млн тонн грузов (+5,2%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 15,5% до 19,2 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в октябре этого года составил 8,8 млн тонн (+1,6%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 651,4 тыс. тонн грузов на 65,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

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    грузооборот портов РФ октябрь 2019-01

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