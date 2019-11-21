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Zim перевез рекордный объем
21.11.2019

Ставки ниже, прибыль выше


    • Zim обнародовал основные финансовые и операционные показатели за третий квартал и 9 месяцев 2019 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, по итогам квартал объем перевозок составил 725 тыс. TEU, на 0,7% меньше, чем третий первый квартал 2018 года. Средняя величина фрахтовой ставки была 1009 долларов за TEU, на 0,3% ниже, чем годом ранее.

    Выручка увеличилась на 0,2% до 842 млн долларов, показатель EBITDA – в 2,5 раза до 115 млн долларов, операционная прибыль – в 2,7 раза до 45,6 млн долларов. Чистая прибыль за третий квартал составила 5 млн долларов против чистого убытка 6,6 млн годом ранее.

    По итогам 9 месяцев объем перевозок составил 2,1 млн TEU, на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Средняя величина фрахтовой ставки была 1007 долларов за TEU, на 6% ниже, чем годом ранее.

    Выручка увеличилась на 3,2% до 2,5 млрд долларов, показатель EBITDA – в 3,5 раза до 285 млн долларов, операционная прибыль составила 108,4 млн долларов против операционного убытка 0,6 млн долларов годом ранее.

    Чистый убыток сократился по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года в 5,2 раза и составил 14,2 млн долларов.


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