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Новороссийская таможня о работе с КПС «Морской порт»
21.11.2019

Новороссийская таможня о работе с КПС «Морской порт»


    • На базе Новороссийской таможни состоялось четвертое заседание постоянной комиссии по вопросам развития таможенного администрирования в морских пунктах пропуска Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России.

    Одной из тем докладов заседания стало использование участниками ВЭД КПС «Портал Морской порт» и отмене использования документов на бумажных носителях. Исполняющий обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни Илья Поминов рассказал об опыте использования КПС «Портал Морской порт» на примере Новороссийского центрального таможенного поста, на базе которого с мая 2017 по июнь 2019 года проводился эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт».

    В период эксперимента было оформлено 6 824 морских транспортных средства международной перевозки, из которых в электронном виде было оформлено 5 800.

    «На сегодняшний день в электронном виде, с использованием КПС «Портал Морской порт», оформляется 100 % морских транспортных средств, прибывающих и убывающих в зоне деятельности Новороссийского центрального таможенного поста и таможни в целом, – отметил в своем докладе И.Поминов. ­– Также с использованием КПС «Портал Морской порт» должностными лицами давалось разрешение на погрузку экспортных товаров».

    За все время работы в КПС «Портал Морской порт» было оформлено 29 841 поручение на погрузку экспортных товаров.

    По данным таможни, среднее время оформления морского транспортного средства до начала эксперимента составляло 3 часа.

    В ходе проведения эксперимента среднее время оформления морского транспортного средства сократилось до 50 минут.

     

    Фото: Новороссийская таможня


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