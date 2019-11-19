Топ-7 самых нелепых ошибок инженеров

Всем людям свойственно ошибаться. Чаще всего это не так уж страшно, во всяком случае, если речь не идет об инженерных расчётах. А вот такая ошибка часто может стоять больших денег, ресурсов и даже человеческих жизней. Сегодня же речь пойдёт о семи самых больших и нелепых ошибках инженеров, которые, по счастью, не привели к человеческим жертвам.

1.Мост Конституции в Венеции

Венеция – прекрасный город каналов, мостов и гондол. Однако есть один «особенный», который уже запомнили как пример глупейшего инженерного провала. Речь идет о мосте Конституции, который задумывался в свое время как один из самых красивых и современных.

Мост был построен в 2008 году. Основными материалами были бетон, сталь и стекло. Из стекла сделана бОльшая часть покрытия моста. Мост должен был связать железнодорожный вокзал и автобусную станцию.

К сожалению, так уж получилось, что одна треть моста – это ступеньки. Пройти по ним с чемоданом на колесиках – настоящее приключение. Хуже того, ступеньки оказались очень неудобными и даже опасными. Когда идет дождь, снег или случается туман, мост становится невероятно скользким. Безопасности ему не добавляет и общий наклон конструкции.

2.Bridgewater Place в Лидсе

Сегодня уже трудно удивить кого-то высоким небоскребом. Зато можно удивить небоскребом, способным влиять на погоду! Вообще, то, что здания и в частности небоскребы могут усиливать ветер, было известно давно. Однако этот факт никак не был принят во внимание создателями центра Bridgewater Place, построенного в Лидсе, Великобритания в 2006 году.

Сразу после открытия этот небоскреб окрестили «источник ветров». В 2008 году небоскребу вручили приз как самому уродливому зданию в Европе.

К сожалению, внешний вид – это даже не полбеды. «Источником ветров» Bridgewater Place прозвали не просто так. Дело в том, что после его строительства ветры вокруг здания усилились настолько, что буквально сдували людей. Несколько человек из-за этого даже покалечились. А после того, как ветер перевернул несколько машин на парковке у Bridgewater Place, движение у небоскрёба и вовсе ограничили.

3.Поезда

Казусы с инженерами, работающими над проектировкой поездов, случаются чаще, чем со всеми остальными. В 2014 году во Франции власти заказали строительство 2 тысяч новых вагонов. В итоге, вагоны были сделаны, но оказались слишком большими! Они просто не могли поместиться между платформами большинства станций в стране.

4.Подводная лодка

Техника – штука тонкая. Показательным примером стал проект правительства Испании по созданию новых подводных лодок класса S-80+. Все вроде бы шло по плану, однако, когда начали собирать первую подводную лодку, оказалось, что она почти на 70 тонн тяжелее, чем должны была быть. Провели проверку – выяснилось, что кто-то из инженеров допустил незначительную синтаксическую ошибку – всего-то в одной запятой.

Новые расчёты показали, что в надводном положении получившаяся субмарина держаться будет, но первое погружение станет последним, так как всплыть лодка уже не сможет. Решили ситуацию изящно – просто удлинили получившуюся лодку на несколько метров.

5.Заповедник падающих домов

Бразильский город Сантус помимо всего прочего печально известен своим «заповедником падающих домов». Все дело в том, что почти все высотные жилые дома в центре города и на побережье построены криво. Местами крен достигает трех метров! Вышло так из-за целой череды инженерных ошибок. Дома были построены во время строительного бума без учета специфики местной песчано-глиняной почвы. Дома на такой почве можно строить только на очень глубоких сваях, чего сделано не было. И хотя выглядит все это ужасающе, стоит принять во внимание, что там очень дешевая недвижимость!

6.Танцующий мост

Наверняка многим доводилось слышать про «танцующий мост» в Волгограде. Впрочем, тот мост далеко не уникальный. Есть похожий неудачник и в Лондоне. Речь идет о пешеходном мосту «Миллениум», который соединяет два берега Темзы. Сразу после открытия мост закрыли на ремонт. Оказалось, что его слишком сильно трясет во время большого скопления людей. Несмотря на то, что мост укрепили и стабилизировали при помощи гасителей колебаний, власти до сих пор закрывают его для пешеходов в слишком ветреную погоду.

7.Забытый город

На 7-м месте жилой квартал в Париже, созданный по проекту архитектора Эмиля Айоё, который окрестил свое детище городом будущего. В итоге вышел «забытый город будущего». Построен комплекс был еще в 1977 году. Единственным минусом этих зданий оказалась их очень необычная форма, из-за которой почти никто не хочет покупать в них квартиры. Живут в этих домах преимущественно пенсионеры.

(по материалам PressTV, Видео: 205 Канал)