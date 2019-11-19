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«РЖД Логистика», ГТЛК и Freight Village RU подписали соглашение о финансировании
19.11.2019

«РЖД Логистика», ГТЛК и Freight Village RU подписали соглашение о финансировании


    • АО «РЖД Логистика», ПАО «ГТЛК» и АО «ФВК», головная структура группы компаний Freight Village RU, договорились о финансировании проекта по строительству многофункционального складского комплекса на территории транспортно-логистического центра «Ворсино», сообщили SeaNews в «РЖД Логистике». Подписи под документом в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха поставили на площадке XIII Международного форума «Транспорт России» генеральный директор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик, генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и исполнительный директор ФВК Юрий Юрьев.

    В соответствии с соглашением, «РЖД Логистика» и ФВК сформируют логистические сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе многофункционального складского комплекса. ГТЛК обеспечит финансирование, необходимое для создания многофункционального складского комплекса на территории ТЛЦ «Ворсино».

    Ранее между «РЖД Логистика» и ФВК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца первого квартала 2020 года стороны планируют разработать бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории «Фрейт Вилладж Ворсино». Новый комплекс будет предлагать все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление грузов, в том числе, требующих соблюдения температурного режима. К строительству объекта планируется приступить уже в 2020 году.


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