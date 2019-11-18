В Марселе открылась штаб-квартира CEVA Logistics

В Марселе прошла церемония открытия штаб-квартиры CEVA Logistics, с недавнего времени – дочерней компании CMA CGM Group. Среди приглашенных гостей присутствовал премьер-министр Франции Эдуард Филиппе.

Решение о переводе штаб-квартиры CEVA Logistics в Марсель было принято в мае 2019 года, после слияния с CMA CGM. В настоящее время в штаб-квартире CEVA Logistics работают 170 сотрудников, а к концу года планируется довести их число до 200. Часть персонала будет переведена из других офисов, часть будут новые сотрудники. Штаб-квартира расположена недалеко от офиса CMA CGM – Jacques Saadé Tower.