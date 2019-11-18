Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Балтийске задержали нарушителя
18.11.2019

В Балтийске задержали нарушителя


    • На прошлой неделе была пресечена попытка незаконного проникновения на терминал в Балтийске. 

    13 ноября в 9.35 при обходе периметра Железнодорожного паромного комплекса ФГУП «Росморпорт» в Балтийске группа быстрого реагирования в составе водителя и стрелка заметили человека, который незаконно проник на территорию терминала.

    Уже через минуту, в 9.36 мужчина был задержан при попытке к бегству. Оперативное задержание стало возможным благодаря бдительности и незамедлительным действиям группы быстрого реагирования, а также начальника смены, которая заметила нарушителя посредством систем видеонаблюдения, отметили в Северо-Западном филиале ФГУП «УВО Минтранса России».

    Нарушитель был передан сотруднику пограничной службы – начальнику КПП «Балтийск».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.11.2019
    Новый сервис Unifeeder через Калининград
    Unifeeder запускает новый еженедельный сервис через Калининград. Как сообщили SeaNews в компании, сервис начнет действовать с 8 декабря. […]
    UnifeederБалтийскГамбургКалининградский морской торговый порт
    0
    24.05.2019
    «Амбал» вернулся на линию
    24 мая железнодорожный паром «Амбал» компании «Оборонлогистика» вышел на линию Усть-Луга – Балтийск после планового ремонта на Канонерском […]
    Ust-LugaБалтийскОборонлогистикаПаромные перевозки
    0
    16.01.2019
    Пиратская статистика 2018
    В 2018 году пираты активизировались. По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau – IMB), всего в прошедшем […]
    2018IMBБезопасностьПираты
    0
    17.04.2019
    «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    «Евросиб СПб – транспортные системы» стала партнером проекта Координационного совета по Транссибирским перевозкам «Охранный поезд», который направлен на […]
    БезопасностьЕвросибЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    12.11.2019
    Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай – Европа
    Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай – Европа, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Подача вагонов прошла […]
    БалтийскГамбургЖелезная дорогаЗасниц
    1
    30.05.2019
    Вихрь-антитеррор в Роттердаме
    Голландское министерство обороны опубликовало видео с антитеррористических учений, прошедших в порту Роттердам. Отрабатывали операцию по освобождению судна, захваченного […]
    БезопасностьВидеоРоттердамУчения
    0
    03.07.2019
    Антитеррористические учения в Гдыне
    Порт Гдыня поделился видеороликом с антитеррористических учений под кодовым названием «KORSZARZ-19». По легенде, террористы проникли на паром «Nova […]
    БезопасностьВидеоГдыняУчения
    0
    07.06.2019
    СПГ-бункеровка на жд-паромной переправе Усть-Луга – Балтийск
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Газпромнефть Марин Бункер» заключили соглашение о взаимодействии в области организации бункеровок сжиженным природным газом на […]
    БалтийскБункеровкаГазпром нефтьЖелезнодорожно-паромное сообщение
    0
    05.08.2019
    Иран задержал танкер
    Иранские власти задержали в персидском заливе иностранный танкер, подозреваемый в контрабанде, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. […]
    БезопасностьЗадержаниеИранТанкер
    0
    13.09.2019
    Мастер-класс по сохранности грузов при перевозке (FTL)
    За последние несколько лет сумма похищенных при автомобильных перевозках грузов составляет более 1 млрд рублей ежегодно*. Немалые убытки […]
    АвтоперевозкиБезопасность
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.11.2019 Global Ports подписался с «ТрансКонтейнером»
    19.11.2019 Контейнерооборот портов Испании
    19.11.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    19.11.2019 MSC подтвердила назначение С.Тофта
    18.11.2019 Контейнерооборот Гонконга
    18.11.2019 COO Maersk уходит в MSC?
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ