В Балтийске задержали нарушителя

На прошлой неделе была пресечена попытка незаконного проникновения на терминал в Балтийске.

13 ноября в 9.35 при обходе периметра Железнодорожного паромного комплекса ФГУП «Росморпорт» в Балтийске группа быстрого реагирования в составе водителя и стрелка заметили человека, который незаконно проник на территорию терминала.

Уже через минуту, в 9.36 мужчина был задержан при попытке к бегству. Оперативное задержание стало возможным благодаря бдительности и незамедлительным действиям группы быстрого реагирования, а также начальника смены, которая заметила нарушителя посредством систем видеонаблюдения, отметили в Северо-Западном филиале ФГУП «УВО Минтранса России».

Нарушитель был передан сотруднику пограничной службы – начальнику КПП «Балтийск».