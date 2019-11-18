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«Совкомфлот» отправил два танкера из Приморска по СМП
18.11.2019

«Совкомфлот» с прибылью


    • «Совкомфлот» опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2019 года.

    По итогам квартала валовая выручка по группе увеличилась на 5,7% до 418,8 млн долларов, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 11,9% до 293,9 млн долларов, показатель EBITDA – на 17,8% до 173,1 млн долларов. Чистая прибыль составила 25,9 млн долларов, в 86 раз выше, чем за третий квартал 2018 года.

    Как отметил генеральный директор, председатель правления «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, рост доходов отмечен в сегментах транспортного обслуживания шельфовой нефтегазодобычи и конвенциональных перевозок сырой нефти.

    По итогам 9 месяцев валовая выручка выросла на 12,7% до 1,25 млрд долларов, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 16,7% до 902,9 млн долларов, EBITDA – на 33,7% до 554,3 млн долларов. Чистая прибыль составила 116,9 млн долларов против чистого убытка 57,5 млн долларов годом ранее.


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