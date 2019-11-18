«Бриллиантовый» филиал

COSCO Shipping Lines (Europe) передает все свои внутриевропейские фидерных операции своей 100-процентной дочерней структуре – Diamond Line GmbH.

Когда именно это должно произойти, не уточняется – как говорится в информационном письме компании, дата перехода будет объявлена дополнительно.

С этого момента Diamond Line будет выступать оператором внутриевропейских фидерных сервисов COSCO и будет выпускать коносаменты от своего имени.

При этом изменения не затронут продажи и customer service, все контакты и каналы останутся прежними.

Офис Diamond Line находится в Гамбурге, по тому же адресу, что и офис COSCO Shipping Lines (Europe).