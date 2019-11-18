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«Бриллиантовый» филиал
18.11.2019

«Бриллиантовый» филиал


    • COSCO Shipping Lines (Europe) передает все свои внутриевропейские фидерных операции своей 100-процентной дочерней структуре – Diamond Line GmbH.

    Когда именно это должно произойти, не уточняется – как говорится в информационном письме компании, дата перехода будет объявлена дополнительно.

    С этого момента Diamond Line будет выступать оператором внутриевропейских фидерных сервисов COSCO и будет выпускать коносаменты от своего имени.

    При этом изменения не затронут продажи и customer service, все контакты и каналы останутся прежними.

    Офис Diamond Line находится в Гамбурге, по тому же адресу, что и офис COSCO Shipping Lines (Europe).


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