Назначение в Hapag-Lloyd

Наблюдательный совет Hapag-Lloyd назначил Марка Фрезе на должность CFO Hapag-Lloyd. Он приступит к своим обязанностям с 1 марта 2020 года.

До этого назначения М.Фрезе был CFO Ceconomy AG (бывшая Metro AG) и занимал руководящие должности в Metro AG и Kaufhof Holding AG.

На этом посту М.Фрезе сменит Николаса Барра, который уходит работать над новыми проектами в Чили. «За пять лет работы в Hapag-Lloyd Николас Барр внес значительный вклад в работу компании, особенно в период слияния с CSAV и UASC, – отметил председатель наблюдательного совета Михаэль Берендт. – мы желаем ему всего наилучшего в будущем».