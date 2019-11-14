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Назначение в Hapag-Lloyd
14.11.2019

Назначение в Hapag-Lloyd


    • Наблюдательный совет Hapag-Lloyd назначил Марка Фрезе на должность CFO Hapag-Lloyd. Он приступит к своим обязанностям с 1 марта 2020 года.

    До этого назначения М.Фрезе был CFO Ceconomy AG (бывшая Metro AG) и занимал руководящие должности в Metro AG и Kaufhof Holding AG.

    На этом посту М.Фрезе сменит Николаса Барра, который уходит работать над новыми проектами в Чили. «За пять лет работы в Hapag-Lloyd Николас Барр внес значительный вклад в работу компании, особенно в период слияния с CSAV и UASC, – отметил председатель наблюдательного совета Михаэль Берендт. – мы желаем ему всего наилучшего в будущем».

     


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