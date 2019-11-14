Лесной экспорт

Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 9 месяцев 2019 года составил более 15 млн тонн — на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт вырос на 1,2% — до 3,4 млрд долларов. В сентябре этого года обработанных лесоматериалов вывезли более 1,7 млн тонн, что на 7,9% больше аналогично показателя прошлого года, но на 0,4% меньше итогов предыдущего месяца. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов в сентябре выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 4,7% до 372,5 млн долларов (-1,5% к августу 2019).

Необработанных лесоматериалов в январе-сентябре 2019 года вывезли на 14,9% меньше, чем годом ранее, — их объем достиг 11,4 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов снизились на четверть (-24,9%) и составили 815,5 млн долларов. В сентябре 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,3 млн кубометров (+8,2% к сентябрю 2018 и +17,4% к августу 2019 года). В стоимостном выражении их экспорт составил 83,5 млн долларов (-3,6% к сентябрю 2018 и +17,8% к августу 2019).

Клееной фанеры за 9 месяцев 2019 года было экспортировано 2,1 млн кубометров, на 2,6% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 14,9% — до порядка 872,5 млн долларов.

В сентябре этого года экспорт фанеры составил порядка 221,3 тыс. кубометров — на 11,1% больше аналогично показателя прошлого года, но на 8,8% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы в сентябре от экспорта фанеры уменьшились по сравнению с сентябрем 2018 года на 15,9% и снизились относительно августа этого года на 8,4% до 87 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы снизились относительно показателя января-сентября прошлого года на 2,7% и составили 1,5 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал – на 27,4% до 809,7 млн долларов. В сентябре 2019 года экспорт целлюлозы составил 154,9 тыс. тонн (-17,9% к сентябрю 2018 и -10,7% к августу 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 66,2 млн долларов (-49,2% к сентябрю 2018 и -16,6% к августу 2019).

Газетной бумаги за три квартала этого года отгрузили 930,9 тыс. тонн, что на 6,9% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги, напротив, упал на 8,5%, составив 434,1 млн долларов. В сентябре этого года газетной бумаги вывезли 95 тыс. тонн, что на 14% меньше аналогично показателя прошлого года и 16,9% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы в сентябре от экспорта газетной бумаги снизились по сравнению с сентябрем 2018 года на 42,6% и относительно августа этого года — на 18,7% до 38,6 млн долларов.