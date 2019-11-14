Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 46 2019
14.11.2019

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 46 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2019
    Грузооборот российских портов в апреле 2019 снизился на 3,7%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в апреле 2019 года снизился в сравнении […]
    2019АпрельГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 4 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла в сравнении с показателем двухнедельной давности […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    20.09.2019
    Global Ports вышел в прибыль
    Global Ports опубликовал операционные и промежуточные финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Суммарный контейнерооборот морских терминалов, являющихся […]
    2019Global PortsФинансы
    0
    15.10.2019
    Грузооборот Панамского канала
    Итоги 2019 финансового года
    2019Панамский каналсудооборот
    0
    04.09.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-август текущего года увеличилась на 2,2% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    22.08.2019
    «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль на 90%
    «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2019 года. Выручка группы увеличилась […]
    2019ТрансКонтейнерФинансы
    0
    18.04.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-феврале 2019 года составил порядка 2,7 млн тонн — […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    21.10.2019
    Роттердам увеличил контейнерооборот почти на 4%
    Контейнерооборот порта Роттердам составил по итогам 9 месяцев 2018 года 11,2 млн TEU – на 3,8% больше, чем […]
    2019ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    17.07.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 5 месяцев 2019 года составил более 8,1 млн тонн — на 6,9% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    26.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    На 16 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    15.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевраль
    0
    18.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16 2019
    Цены на зерно на внутреннем российском рынке таковы, что для экспорта через азовские порты почти не остается шансов. […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    14.11.2019 Контейнерооборот Тайваня
    14.11.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль в разы
    13.11.2019 TEU и евро HHLA
    13.11.2019 Контейнерные порты Турции
    13.11.2019 О предварительном информировании на конференции FREIGHT 2019
    12.11.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ