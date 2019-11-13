О предварительном информировании на конференции FREIGHT 2019

Начинаем серию публикаций видео выступлений на Первой Международной конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК», организованной SeaNews в Петербурге. Мы не будем публиковать все доклады – только выборка из самого интересного, актуального и острого.

Сегодня предлагаем вашему вниманию выступление заместителя генерального директора по развитию бизнеса АО «Эконому Шиппинг» Игоря Мурзаева. В своем докладе он рассказал, что изменилось с момента введения обязательного предварительного информирования на морском транспорте, и обозначил проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка, а также предложил пути их решения.

Небольшой апдейт – на данный момент инициирован процесс начала подготовки возможных изменений в Типовую схему морского пункта пропуска. «Радует, что ФТС самостоятельно пытается внести необходимые изменения в свою часть нормативной базы», – отметил И.Мурзаев.

Видео: SeaNews