Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам 9 месяцев текущего года экспортировала порядка 22,7 млн тонн пшеницы и меслина – на 29,9% меньше аналогичного уровня 2018 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также сократился – на 23,5% до 4,6 млрд долларов.

По итогам трех кварталов этого года объем импортируемой пшеницы упал на 42,1% – до 128,9 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился на 20,7% до 28 тыс. тонн. Поставки ячменя по итогам отчетного периода этого года составили 4,9 тыс. тонн (-61,4%).

В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 13,6% (до 30,6 млн долларов), ввоз ячменя, напротив, вырос на 15% (до 2,3 млн долларов). Стоимость поставок кукурузы в РФ упала на 26,3% до 94,1 млн долларов.

В сентябре Россия вывезла за рубеж около 4,2 млн тонн пшеницы и меслина – меньше относительно сентября прошлого года на 8,4% и на 14,6% ниже уровня предыдущего месяца­. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 778,7 млн долларов, что на 13,3% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 15,2% меньше итога предыдущего месяца.

В сентябре импорт пшеницы увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 42,6% и снизился относительно прошлого месяца на 9,5%, составив 6,7 тыс. тонн. Объемы импортной кукурузы уменьшились на 16,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, но увеличились на 66,7% относительно предыдущего месяца – до 0,5 тыс. тонн.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в сентябре составил 1,8 млн долларов, в 2,3 раза выше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ выросла на 5,9%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 700 тыс. долларов – на 55,6% ниже уровня сентября прошлого года, но 33,3% больше показателя августа этого года.