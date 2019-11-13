TEU и евро HHLA

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2019 года.

Выручка по группе увеличилась на 8,3% до 1,05 млрд евро. Показатель EBITDA вырос на 22,4% до 295,1 млн евро, операционная прибыль – на 12,4% до 175,4 млн евро.

Прибыль после уплаты налогов составила 111,5 млн евро (+2,4% к аналогичному показателю 2018 года), прибыль после уплаты налогов и выплат миноритариям – 83,8 млн евро (-0,4%).

Контейнерооборот группы увеличился на 4% до 5,73 млн TEU, контейнерные перевозки – на 7,8% до 1,2 млн TEU.