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FM Logistic оденет складских работников в эргоскелеты
12.11.2019

FM Logistic оденет складских работников в эргоскелеты


    • FM Logistic представил во Франции Ergoskel – эргоскелет, предназначенный для сотрудников складов. Ergoskel разработан и запатентован FM Logistic совместно с Технологическим университетом Компьена, он обеспечивает снижение физической нагрузки при подъеме тяжестей.

    FM Logistic оденет складских работников в эргоскелетыОбработка тяжелых грузов на складах вручную включает подъем, перенос, укладку коробов и единиц продукции в течение всего дня. Эта работа связана с потенциальным риском травмы, если сотруднику требуется постоянно работать с тяжелыми грузами или если ему приходится делать это в неподходящей позе.  

    FM Logistic и Технологический университет Компьена оцифровали движения и позы сборщиков заказов на складе при помощи технологии захвата движения. Более 20 сотрудников-добровольцев надели на себя датчики движения и акселерометры для измерения воздействия на человеческое тело. Результаты были дополнены показаниями с 18 синхронизированных камер.

    Ergoskel разработан для того, чтобы помогать сотрудникам при обработке грузов весом до 25 килограмм. Он весит 2,8 кг, надевается как рюкзак и регулируется по размеру. Похожее на жилет устройство состоит из рамы и элементов для верхней части тела, поясницы, верхней части бедра, а также кабелей с ручными зажимами. Поддерживающий механизм запускается, когда сборщик помещает руку под груз. На то, чтобы надеть и отрегулировать Ergoskel, требуется менее 90 секунд, чтобы снять – 30.      

    FM Logistic оденет складских работников в эргоскелетыПо словам 85% испытателей, устройство никак не ограничивает свободу движений. Первые тесты показали, что Ergoskel сокращает нагрузку на спину и мышцы верхней части тела на 70%. 

    После лабораторных тестов, проведенных Технологическим университетом Компьена, теперь FM Logistic испытывает 10 устройств Ergoskel на пяти складах во Франции. Устройство опробовала контрольная группа из 25 сотрудников разного возраста.

    На вопрос SeaNews, когда эргоскелеты могут появиться на площадках FM Logistic в России, в компании ответили: «В настоящее время FM Logistic испытывает 10 устройств Ergoskel на пяти платформах во Франции. Следующим шагом будет доработка устройства, после чего уже можно будет говорить о широком внедрении».

    Ergoskel – не единственное эргономичное устройство, предложенное или испытываемое FM Logistic, в их числе также умные куртки, отслеживающие состояние здоровья, а также VIZO – биомеханическое устройство, помогающее предотвратить боли в шее.


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