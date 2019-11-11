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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2019
11.11.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2019


    • На 45 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Рост ставок произошел только на европейском трейде.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе поднялись на 3,1%. В то же время ставки на порты Средиземноморья опустились на 1,9%.

    Ставки на порты западного побережья США понизились на 3,5%, на порты восточного побережья – на 1,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 6,9% к уровню 44 недели.

    Ставки на Южную Америку на 45 неделе сократились на 3,4%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии остались на прежнем уровне, ставки на восточные порты Японии выросли на 0,4%. Ставки на Сингапур увеличились значительнее всего – плюс 15,4% к уровню 44 недели. Ставки на Южную Корею снизились на 3,5%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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