Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2019

На 45 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Рост ставок произошел только на европейском трейде.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе поднялись на 3,1%. В то же время ставки на порты Средиземноморья опустились на 1,9%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 3,5%, на порты восточного побережья – на 1,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 6,9% к уровню 44 недели.

Ставки на Южную Америку на 45 неделе сократились на 3,4%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,9%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии остались на прежнем уровне, ставки на восточные порты Японии выросли на 0,4%. Ставки на Сингапур увеличились значительнее всего – плюс 15,4% к уровню 44 недели. Ставки на Южную Корею снизились на 3,5%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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