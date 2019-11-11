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IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее": Новые горизонты государственной политики в Арктике
11.11.2019

IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»: Новые горизонты государственной политики в Арктике


    • IX Международный  форум  «Арктика: настоящее и будущее» пройдет под знаком новых планов государства по комплексному освоению Арктики. Сквозной темой дискуссионной повестки форума станут инициативы Минвостокразвития по формированию новой Стратегии развития Арктики на 15 лет вперед и  системы преференций для инвесторов в Арктике. Оба документа должны быть приняты уже в конце этого года.

    Наряду с базовыми вопросами улучшения экономического климата в Арктической зоне, ее инвестиционной и предпринимательской привлекательности, повышения качества жизни в Арктике на дискуссионных  площадках форума обсудят ключевые вопросы развития Северного морского пути, геологического изучения недр Арктики, фундаментальных и научных исследований. В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах большой блок вопросов будет посвящен международному сотрудничеству в Арктике. Акцент международной повестки форума сделан на значимые международные проекты, планируемые к реализации в Российском сегменте Арктики, в числе которых: высокоширотная научная дрейфующая экспедиция «Северный полюс – 2020», строительство подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.

    В рамках двухдневной деловой программы запланировано проведение 2 пленарных заседаний и 35 дискуссионных мероприятий, которые пройдут в 8 параллельных потоках дискуссий. На полях форума выступят более 400 экспертов. Дискуссионная повестка в этом году соберёт  более 2500 человек. Свои делегации для участия в форуме направят более 40 российских регионов, включая все арктические, и  20 иностранных государств, в том числе стран-участников и наблюдателей Арктического Совета.

    Уникальная по своим масштабам выставка, площадь которой составит более 2 000 метров, продемонстрирует проекты и технологии для социально-экономического и технологического развития современной Арктики, а также отразит уклад жизни населения арктических территорий. В экспозиционном пространстве свои проекты представят крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, а также российские регионы. Все предложения и инициативы участников форума объединит итоговая общественная резолюция по практическим вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и сопутствующей инфраструктуры за 2019 год.

    IX Международный  форум  «Арктика: настоящее и будущее» пройдет  в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря 2019 года  на площадке КВЦ «Экспофорум»  при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты России, различных федеральных министерств и ведомств,  органов государственной власти субъектов РФ.

     Организатор — МОО «Ассоциация полярников».


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