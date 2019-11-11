Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
2-я транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019»
11.11.2019

2-я транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019»


    • 7 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону прошла 2-я транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019» с параллельной агрокоференцией «GrainRu19». Мероприятия были посвящены вопросам текущего положения на российском рынке грузоперевозок по «малой воде», а также вопросам управления зерновыми терминалами и актуальным аспектам зернового рынка южных регионов России.

    Организатором конференций выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ».

    Конференции проходили при поддержке Ростовского порта, компаний «ТМБСЛ» и «Юридическая фирма Ремеди». Спонсором кофе-пауз выступила компания «Абсолют страхование».

    В конференции приняло участие более 120 человек.

    В ходе конференции «Речные перевозки России» в рамках первой сессии «Развитие портовой инфраструктуры и мультимодальная логистика» выступили: Александр Головизнин, директор по направлению «логистика и аналитика» компании «Морстройтехнология»; Григорий  Ковалев, директор филиала компании «РЖД Логистика» и Александр Лисин, директор по развитию в компании Совфрахт-НН.

    Вопрос цифровизации порта и интеграцию с программами разных транспортных модальностей осветил Петр Попиченко, специалист IT технологий Ростовского Порта.

    Вопросы строительства и модернизации флота осветил Геннадий Егоров, генеральный директор компании «Морское инженерное бюро» в своем докладе «Обзор судостроения в России: темпы и возможности. Ремонт и обновление флота. Меры господдержки судостроения». О разработке новых международных стандартов в области внутреннего водного транспорта и стандартах для газотопливного судоходства рассказал Антон Луцкевич, главный технолог Газпрома, председатель подкомитета «Суда внутреннего плавания» (ISO/TC8/SC7) Всемирной организации по стандартизации (ИСО).

    Обзор грузовой базы, востребованность и предпосылки роста речных перевозок, судоходство на внутренних водных путях в своих докладах рассмотрели Олег Масленников, член совета директоров Akutu и Сальников Александр, начальник службы управления движением флота «ФБУ Азово-Донская бассейновая администрация».

    В рамках своих выступлений Ольга Проскурина, управляющий партнер JBI Эксперт, председатель экспертного совета по вопросам налогообложения при ТПП Ростовской области, Диана Подолян, заместитель генерального директора по юридическим вопросам компании «Роузвуд Шиппинг» и Никита Космачевский, старший юрист Юридической фирмы Ремеди раскрыли практические правовые, налоговые и таможенные аспекты грузоперевозок и риски перевозок река-море.

    На агроконференции «GrainRu 2019», которая проходила в Ростове впервые, были рассмотрены вопросы АПК логистики и инфраструктуры, конъюнктуры рынка зерновых и эффективные инструменты и технологии в сельском хозяйстве.

    Обзор основных рынков сбыта российской агропродукции сделал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

    Перспективы спроса и цен на мировом рынке зерна и маслосемян рассмотрел Виталий Шамаев, генеральный директор компании «АГРОСПИКЕР».

    Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании «Refinitiv»/«Thomson Reuters» выступила с докладом «Зерновой рынок России: итоги и уроки 2018/19 МГ, прогнозы. Оценка рисков».

    Об эффективном хранение зерновых рассказал Армен Налбандян, генеральный директор компании «Лилиани». А о цифровизации сельского хозяйства сделал доклад Роман Скалинчук, генеральный директор компании «Скармарт».

    Обе конференции завершились гала-ужином в загородном комплексе «Ближняя Дача», где гости смогли отдохнуть после напряженного, но продуктивного дня.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.08.2019
    TMS Tanker Conference speakers shine spotlight on support infrastructure and services
    The fourth annual The Maritime Standard Tanker Conference, which is taking place on Tuesday 22nd October at The […]
    Конференция
    0
    12.09.2019
    Международная палата судоходства будет представлена на выставке «НЕВА 2019»
    В церемонии открытия и пленарном заседании 15-ой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению и судоходству примут участие […]
    ВыставкаКонференцияМеждународная палата судоходстваНева
    0
    23.09.2019
    SeaNews провел Первую Международную конференцию FREIGHT.DIGITAL 2019
    Итоги конференции
    Freight Digital 2019Конференция
    0
    08.02.2019
    3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019»
    3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019» — ежегодное деловое мероприятие, посвященное вопросам текущего положения на рынке морских перевозок […]
    Конференция
    0
    27.09.2019
    Что происходит на контейнером рынке России?
    Что происходит на контейнером рынке России? Темпы роста продолжают сокращаться. Так, рост контейнерооборота в январе 2019 года составлял […]
    Конференция
    0
    10.09.2019
    Ведущие эксперты приедут на выставку «НЕВА 2019»
    В более чем 30 мероприятиях деловой программы юбилейной 15-ой Международной выставки по судостроению и судоходству «НЕВА 2019», которая […]
    ВыставкаКонференция
    0
    23.10.2019
    TMS Tanker Conference breaks new records
    This year’s The Maritime Standard (TMS) Tanker Conference, held at The Atlantis, the Palm, Dubai, reached a new […]
    Конференция
    0
    06.09.2019
    Россия «прорубает» окно в Европу
    Как минимум три новых зерновых терминала могут появиться рядом с Санкт-Петербургом. Проект «Лугапорт» в Усть-Луге уже вошел в […]
    Конференция
    0
    23.05.2019
    Актуальные вопросы обложения НДС при осуществлении ВЭД
    Уточнена и дополнена программа конференции на тему «Актуальные вопросы обложения налогом на добавленную стоимость товаров и услуг при […]
    Конференция
    0
    21.06.2019
    Открыта регистрация на транспортно-логистическую конференцию «PRO//Движение.Юг»
    4 июля 2019 г. в г. Ростов-на-Дону состоится конференция «PRO//Движение.Юг», которая пройдет в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр». Мероприятие станет […]
    Конференция
    0
    05.06.2019
    Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019»
    Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019», 7 ноября 2019 – ежегодная конференция, посвященная наиболее актуальным вопросам текущего положения […]
    КонференцияРечные перевозки
    0
    11.11.2019
    IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»: Новые горизонты государственной политики в Арктике
    IX Международный  форум  «Арктика: настоящее и будущее» пройдет под знаком новых планов государства по комплексному освоению Арктики. Сквозной […]
    Конференция
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.11.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    12.11.2019 Лидеры Финляндии
    11.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2019
    08.11.2019 Безработные контейнеровозы
    08.11.2019 Китайский оператор примет участие в «Агроэкспрессе»
    07.11.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ