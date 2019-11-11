7 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону прошла 2-я транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019» с параллельной агрокоференцией «GrainRu19». Мероприятия были посвящены вопросам текущего положения на российском рынке грузоперевозок по «малой воде», а также вопросам управления зерновыми терминалами и актуальным аспектам зернового рынка южных регионов России.

Организатором конференций выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ».

Конференции проходили при поддержке Ростовского порта, компаний «ТМБСЛ» и «Юридическая фирма Ремеди». Спонсором кофе-пауз выступила компания «Абсолют страхование».

В конференции приняло участие более 120 человек.

В ходе конференции «Речные перевозки России» в рамках первой сессии «Развитие портовой инфраструктуры и мультимодальная логистика» выступили: Александр Головизнин, директор по направлению «логистика и аналитика» компании «Морстройтехнология»; Григорий Ковалев, директор филиала компании «РЖД Логистика» и Александр Лисин, директор по развитию в компании Совфрахт-НН.

Вопрос цифровизации порта и интеграцию с программами разных транспортных модальностей осветил Петр Попиченко, специалист IT технологий Ростовского Порта.

Вопросы строительства и модернизации флота осветил Геннадий Егоров, генеральный директор компании «Морское инженерное бюро» в своем докладе «Обзор судостроения в России: темпы и возможности. Ремонт и обновление флота. Меры господдержки судостроения». О разработке новых международных стандартов в области внутреннего водного транспорта и стандартах для газотопливного судоходства рассказал Антон Луцкевич, главный технолог Газпрома, председатель подкомитета «Суда внутреннего плавания» (ISO/TC8/SC7) Всемирной организации по стандартизации (ИСО).

Обзор грузовой базы, востребованность и предпосылки роста речных перевозок, судоходство на внутренних водных путях в своих докладах рассмотрели Олег Масленников, член совета директоров Akutu и Сальников Александр, начальник службы управления движением флота «ФБУ Азово-Донская бассейновая администрация».

В рамках своих выступлений Ольга Проскурина, управляющий партнер JBI Эксперт, председатель экспертного совета по вопросам налогообложения при ТПП Ростовской области, Диана Подолян, заместитель генерального директора по юридическим вопросам компании «Роузвуд Шиппинг» и Никита Космачевский, старший юрист Юридической фирмы Ремеди раскрыли практические правовые, налоговые и таможенные аспекты грузоперевозок и риски перевозок река-море.

На агроконференции «GrainRu 2019», которая проходила в Ростове впервые, были рассмотрены вопросы АПК логистики и инфраструктуры, конъюнктуры рынка зерновых и эффективные инструменты и технологии в сельском хозяйстве.

Обзор основных рынков сбыта российской агропродукции сделал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Перспективы спроса и цен на мировом рынке зерна и маслосемян рассмотрел Виталий Шамаев, генеральный директор компании «АГРОСПИКЕР».

Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании «Refinitiv»/«Thomson Reuters» выступила с докладом «Зерновой рынок России: итоги и уроки 2018/19 МГ, прогнозы. Оценка рисков».

Об эффективном хранение зерновых рассказал Армен Налбандян, генеральный директор компании «Лилиани». А о цифровизации сельского хозяйства сделал доклад Роман Скалинчук, генеральный директор компании «Скармарт».

Обе конференции завершились гала-ужином в загородном комплексе «Ближняя Дача», где гости смогли отдохнуть после напряженного, но продуктивного дня.