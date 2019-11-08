Китайский оператор примет участие в «Агроэкспрессе»

АО «РЖД Логистика» и платформенная компания Чунцина YuXinOu подписали соглашение о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай. Церемония подписания прошла в рамках международной выставки China International Import Expo в Шанхае (Китай), подписи под документом поставили генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и генеральный директор YuXinOu (Chongqing) Logistics Co Чи Дан.

По информации «РЖД Логистики», стороны намерены работать над расширением географии специализированного железнодорожного сервиса по доставке российских продуктов питания в Китай «Агроэкспресс» и планируют до конца года провести ряд отправок из России в Чунцин. Среди предполагаемых грузов в том числе требующие транспортировки с соблюдением температурного режима и ветеринарного контроля. YuXinOu (Chongqing) Logistics также планирует принимать непосредственное участие в ходе реализации российских товаров в КНР, для этих целей китайская компания создала специализированное трейдинговое подразделение.

«YuXinOu (Chongqing) Logistics в свое время запустил первый транзитный поезд в рамках инициативы «Один пояс – один путь» из Чунцина в Дуйсбург. Нам приятно видеть, что наш давний и надежный партнер присоединился к нашему перспективному проекту по развитию межстрановой логистики и намерен активно поддерживать рост продовольственных отправок из России в Китай. Сегодня у «РЖД Логистики» есть несколько регулярных импортных и транзитных сервисов в сообщении с Чунцином, и наша совместная задача – вывести и экспортные сервисы на регулярную основу», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.