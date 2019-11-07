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Пять лет продэмбарго
07.11.2019

Пять лет продэмбарго


    • Пять лет продэмбаргоОльга Олигер, советник генерального директора ООО «Мультисервисная платежная система» по взаимодействию с федеральными министерствами исполнительной власти о том, как трансформировались логистика и система таможенного контроля в условиях санкций.

    Прошло уже более пяти лет с момента подписания указа о введении продовольственного эмбарго в отношении тех стран, которые применили антироссийские санкции. В последний раз запрет на поставки определенных продовольственных товаров был продлен до конца 2020 года. Помимо этого, с 1 июля 2019 года транзит санкционных товаров по территории России в третьи страны возможен только при использовании электронных навигационных пломб.

    Изменение логистики поставок

    Продэмбарго изменило логистику поставок товаров, в связи с чем перестроился и рынок грузоперевозок. Ключевыми тенденциями, определяющими развитие рынка грузоперевозок в России в условиях санкций, стало снижение объемов импорта товаров из стран ЕС в Россию.

    Так, по данным перевозчиков, снизился грузопоток автомобильным транспортом из стран Северной Европы. Также из-за продуктового эмбарго прекратились рефрижераторные перевозки продуктов питания из Польши, Литвы, Эстонии, Германии и ряда других стран, а некоторые участники рынка изменили логистику продовольственных продуктов и стали использовать маршруты через Белоруссию для незаконного ввоза в Россию.

    Помимо этого, многим российским импортерам пришлось максимально быстро переориентироваться на сотрудничество с производителями товаров в странах СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

    В связи с этим можно сказать, что произошли структурные изменения международных грузоперевозок: объем импорта из стран ЕС сократился, а товарный поток в страны Таможенного Союза, наоборот, вырос. Наиболее востребованными направлениями грузоперевозок стали страны-члены Таможенного Союза – Беларусь и Казахстан. Также сильный толчок в развитии получили перевозки из Китая.

    Результаты санкций

    Контрсанкции вызвали перестройку российского потребительского рынка, которая сопровождалась повышением цен, однако для российских сельхозпроизводителей и пищевой промышленности продэмбарго приоткрыло «окно возможностей» для наращивания производственного потенциала, а также для внедрения новых схем доставки товаров до потребителя.

    Многие продуктовые сети расширили сотрудничество с российскими поставщиками, а одним из инструментов по обеспечению ассортимента стали российские торговые марки. С введением продэмбарго возросли объемы производства мясной промышленности – птицы, свинины, мяса. Можно говорить об уверенном росте экспорта зерновых культур и масложировой продукции.

    Уничтожение санкционных товаров как ответная мера

    Споры о том, стоит или не стоит уничтожать санкционные товары, выявленные в результате таможенного контроля, не утихают на протяжении всех пяти с лишним лет действия продэмбарго. Масштабы бедствия тем временем впечатляют: по данным ФТС России, только в 2018 году было уничтожено 7,2 тыс. тонн продукции, а за 7 месяцев 2019 года – около 3 тыс. тонн. Всего же за пять лет было обнаружено и уничтожено более 29 тыс. тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

    Трансформация системы таможенного контроля

    По данным Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России, бОльшая часть санкционных товаров (около 96%) была обнаружена на российско-белорусском участке границы, остальная – на российско-казахстанском участке, а самым частым способом незаконного ввоза стала маскировка под видом товара прикрытия или использование подложных документов.  

    Именно поэтому руководство ФТС России приняло решение о создании специальных подразделений, контролирующих законность ввоза и оборота товаров на внутреннем рынке. На сегодня в 25 регионах РФ в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам границы, действуют порядка 35 мобильных групп ФТС России. В их состав входят не только таможенники, но и сотрудники Россельхознадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД и Пограничной службы. Начиная с 2018 года мобильные группы ФТС России имеют право самостоятельно останавливать грузовые автотранспортные средства на таможенной территории РФ.

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 


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