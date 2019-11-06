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Железнодорожные контейнеры
06.11.2019

Железнодорожные контейнеры


    • Объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-октябрь этого года составил 4 млн 95,7 тыс. TEU. Это на 12,5% больше показателя 10 месяцев прошлого года.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,7% до 1,708 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 12,9% до 1,048 млн TEU, импортные – на 24,3% до 874,8 тыс. TEU и транзитные – на 6,5% до 464,4 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 10 месяцев 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 2,77 млн TEU, что на 1,9% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 12,3% до 456,1 тыс. TEU, лесных грузов – на 36% до 426,3 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,6% до 253,6 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 7,8% до 235,3 тыс. TEU, автомобилей – на 11,2% до 203 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 7% до 187 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 13,1% до 114,6 тыс. TEU, цветных металлов – на 5,6% до 94,9 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,7% до 94,9 тыс. TEU, остальных и сборных – на 21,8% до 90,6 тыс. TEU.

    По итогам 10 месяцев этого года увеличились перевозки нефтяных грузов – на 8,7%, до 72 тыс. TEU.   

    Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,1% до 255 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 8,4% до 32,6 тыс. TEU.

    В октябре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 442,1 тыс. TEU, что на 11% больше, чем в октябре 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем – минус 5,3%.


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